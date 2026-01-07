Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiếu vàng, lần đầu tiên PNJ thu mua trang sức có hàm lượng vàng thấp theo giá thị trường

07-01-2026 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Vietcap kỳ vọng chính sách thu đổi mới sẽ có tác động tích cực đến tăng trưởng doanh thu bán lẻ của PNJ, trong khi tác động đến biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ sẽ không đáng kể.

Trên các kênh truyền thông của công ty, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã thông báo áp dụng chính sách thu đổi mới đối với trang sức vàng, có hiệu lực từ ngày 05/01/2026.

Đ﻿iểm thay đổi chính là theo chính sách mới, PNJ sẽ thu mua lại cả trang sức có hàm lượng vàng thấp và trang sức có hàm lượng vàng cao (trừ trang sức kim cương/đá quý và nhẫn cưới) theo giá thị trường.

Cụ thể, trước đây, PNJ thu mua trang sức có hàm lượng vàng thấp ở mức 70%-80% giá trị hóa đơn ban đầu, trong khi trang sức có hàm lượng vàng cao được thu mua theo giá thị trường.

Chính sách thu đổi mới này chính thức hóa chương trình tạm thời mà PNJ đã thực hiện vào tháng 11-12/2025, trong đó công ty đã mua lại trang sức vàng cũ bao gồm cả các trang sức có hàm lượng vàng thấp, trang sức có hàm lượng vàng cao và trang sức kim cương/đá quý theo giá thị trường.

Vietcap kỳ vọng chính sách thu đổi mới sẽ có tác động tích cực đến tăng trưởng doanh thu bán lẻ của PNJ, trong khi tác động đến biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ sẽ không đáng kể.

Việc thu mua theo giá thị trường đối với trang sức vàng 10K/14K/18K sẽ nâng cao giá trị cảm nhận và tính thanh khoản cho khách hàng trong bối cảnh giá vàng tăng cao, qua đó hỗ trợ thu hút và giữ chân khách hàng tại PNJ.

Về biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ, Vietcap cho rằng rủi ro liên quan đến việc thu đổi là không đáng kể do việc thu mua theo giá thị trường chỉ áp dụng cho trang sức trơn/ECZ/CZ/ngọc trai/Ý, không áp dụng cho trang sức kim cương/đá quý (vốn là các sản phẩm có giá trị cao hơn). Và quyền định giá mạnh của PNJ cho phép công ty chuyển phần chi phí đầu vào tăng thêm thông qua việc tăng giá bán hoặc ra mắt các sản phẩm mới có giá cao hơn.

Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công?

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

