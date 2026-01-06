Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công?

06-01-2026 - 09:08 AM | Doanh nghiệp

Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công?

PNJ với chuỗi cửa hàng lớn nhất cả nước có thể tận dụng cơ hội từ Nghị định 232 ở cả mảng kinh doanh vàng miếng và trang sức.

Theo báo cáo chiến lược đầu tư năm 2026 của VNDirect, công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng doanh thu thuần năm 2026 của PNJ ở mức 10,8%.

Theo VNDirect, ﻿vị thế thống trị của PNJ hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi mạnh mẽ. Các biện pháp mở rộng - chẳng hạn như chi tiêu hạ tầng, tăng trưởng tín dụng, cắt giảm VAT và hỗ trợ thất nghiệp—đã góp phần khôi phục việc làm và thu nhập, thúc đẩy doanh số bán lẻ tăng 9% so với cùng kỳ từ đầu năm 2025 tới thời điểm phát hành báo cáo.

﻿Doanh số cùng cửa hàng của PNJ, vốn giảm xuống 3,4 tỷ đồng (131 nghìn USD)/tháng ở quý 2/2023, dự kiến sẽ phục hồi lên mức 3,7-5,2 tỷ đồng (142-200 nghìn USD) từ quý 2/2025.

Kết hợp với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, điều này định vị PNJ để tận dụng tăng trưởng khi thị trường trở lại bình thường.﻿

Bên cạnh đó, ﻿việc các ngân hàng thương mại và nhà bán lẻ được tham gia nhập khẩu và sản xuất vàng miếng có thể hạn chế thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu.

Theo VNDIRECT, ﻿có 8 ngân hàng tiềm năng nhập khẩu và giao dịch vàng miếng theo quy định của Nghị định 232. Do chưa nhiều kinh nghiệm và thiết bị sản xuất, một số ngân hàng đang xem xét thuê gia công bên ngoài để chuẩn hóa chất lượng sản phẩm.

PNJ, với vị thế là một trong những nhà sản xuất trang sức lớn nhất Việt Nam, sở hữu kinh nghiệm và cơ sở vật chất đầy đủ, có cơ hội tăng doanh số B2B dựa theo xu hướng này.

Trong khi đó, nguồn cung nguyên liệu được nới lỏng hỗ trợ doanh số trang sức vàng và biên lợi nhuận gộp (GPM). Việc thiếu hụt vàng nguyên liệu dẫn đến thu hẹp mạnh biên lợi nhuận gộp trang sức của PNJ ở quý 3/2024 trước khi phục hồi dần qua chính sách mua lại và tối ưu hóa hàng tồn kho.

Theo VNDirect, nghị định 232, loại bỏ độc quyền nhà nước về vàng, sẽ khôi phục giao dịch vàng miếng qua chuỗi bán lẻ trang sức đồng thời giảm chi phí nguyên liệu và hỗ trợ biên lợi nhuận trang sức, đặc biệt trong mùa cưới sắp tới.﻿

