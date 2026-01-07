Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-01-2026 - 15:58 PM | Doanh nghiệp

Công ty Mỹ phát hiện rất nhiều dầu tại giếng ở Bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam

Murphy Oil từng công bố đầu tư 110 triệu USD cho các hoạt động tại Việt Nam trong năm 2025, tập trung cho các hoạt động phát triển tại mỏ.

Murphy Oil của Mỹ vừa công bố đã khoan thẩm lượng thành công giếng Hải Sư Vàng - 2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17 thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 65 km.

﻿Ước tính (cũ) được công bố từ tháng 1/2024 cho thấy trữ lượng tiềm năng của giếng này là 170 – 430 triệu thùng dầu tương đương (million barrels of oil equivalent - MMBOE).

Công ty Mỹ phát hiện rất nhiều dầu tại giếng ở Bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam- Ảnh 1.

Ước tính mới được công bố vào ngày 6/1﻿ là trữ lượng thu hồi được vượt quá 430 triệu MMBOE, lớn hơn cả mức cao của ước tính cũ.

Trong quá trình thử vỉa, tầng chứa chính của giếng HSV-2X đạt lưu lượng khai thác khoảng 6.000 thùng dầu/ngày, với chất lượng dầu nhẹ, 37 độ API, tương đồng với kết quả từ giếng phát hiện ban đầu và có tính liên tục với giếng HSV-1X.

Ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm CEO Murphy Oil, nhấn mạnh: “Thành công này củng cố tính thương mại của mỏ Hải Sư Vàng ﻿và mở đường cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ sắp tới".

Tại lô này, ﻿Murphy Oil của Mỹ nắm giữ 40% cổ phần, PVEP (Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam) sở hữu 35%, và SK Earthon của Hàn Quốc có 25%.

Tuy nhiên, tháng 10/2025, SK Earthon cho biết đang tìm cách rao bán cổ phần của mình tại 3 trong 4 lô dầu tại Việt Nam (có Lô 15-2/17), ước tính trị giá 200 tỷ won (140 triệu USD), nhằm củng cố tình hình tài chính.

Sau khi hoàn tất giếng HSV-2X, Murphy sẽ tiếp tục chương trình thẩm lượng với giếng HSV-3X tại Lô 15-1/05 và giếng HSV-4X tại Lô 15-2/17. Công ty cũng khẳng định kế hoạch chi tiêu vốn (capital expenditure -CAPEX) cho năm 2026, bao gồm việc thẩm lượng, khoảng 1,1–1,3 tỷ USD.

Công ty Mỹ phát hiện rất nhiều dầu tại giếng ở Bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam- Ảnh 2.

Tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Eric Hambly. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Hoa Kỳ; đề nghị Tập đoàn Murphy Oil tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí ở Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, tri thức và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên tiếp tục phát triển, trong đó hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, vì lợi ích của doanh nghiệp, nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trí Khang

