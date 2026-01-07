Đại gia Hong Kong muốn xây tổ hợp 1 tỷ USD sân khấu, biểu diễn, phim trường tại Hưng Yên

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên và Báo Hưng Yên, ngày 6/1, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi tiếp và làm việc với đại diện Quỹ đầu tư Lotus Invest Limited, Hong Kong (Trung Quốc) về xúc tiến đầu tư dự án Trung tâm điện ảnh, sân khấu, phim trường và du lịch tại Hưng Yên.

Lotus Invest Limited là quỹ đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ, khách sạn và bất động sản. Thời gian tới, quỹ xác định khu vực ASEAN là địa bàn trọng tâm đầu tư, đặc biệt là Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Quỹ đầu tư Lotus Invest Limited bày tỏ mong muốn được tỉnh tạo điều kiện đầu tư dự án tổ hợp đa chức năng gồm: Trung tâm điện ảnh, sân khấu, biểu diễn, phim trường, công viên giải trí kết hợp phát triển dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Dự kiến dự án có diện tích khoảng 200 đến 300ha, với mức vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD ; thời gian triển khai xây dựng trong khoảng 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao ý tưởng đầu tư của Lotus Invest Limited, đồng thời khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Qua trao đổi, thảo luận, đại diện Quỹ đầu tư Lotus Invest Limited thống nhất lựa chọn khảo sát thực địa tại hai xã Tiên Tiến và Diên Hà để nghiên cứu sâu hơn khả năng triển khai dự án trong thời gian tới.

Quỹ đầu tư Lotus Invest Limited cùng các đại biểu khảo sát thực địa tại xã Tiên Tiến.

Tháng 11/2024, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Về kinh phí thực hiện, tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 tối thiểu là 122.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%); vốn ngân sách địa phương: 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%) và nguồn vốn khác dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%).

Thời gian gần đây, tỉnh Hưng Yên liên tục tổ chức nhiều concert hoành tráng. Ví dụ, cuối năm 2025, Y Concert bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến 0h30 hôm sau thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo nên một kỷ lục hiếm có đối với thị trường âm nhạc trong nước.

90.000 khán giả là bằng chứng cho sự hình thành của một ‘thị trường đại chúng mới’. Con số này cũng vượt trội so với chuỗi concert của BlackPink tại Hà Nội (2023) với khoảng hơn 60.000 khán giả trong hai đêm.