Bộ Y tế phát lệnh "hỏa tốc" yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo khẩn, ngừng kinh doanh 2 dòng sữa ngoại nghi nhiễm độc tố

Chiều ngày 7/1/2026, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã có động thái mạnh mẽ liên quan đến thông tin cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của Tập đoàn Nestlé.

Cụ thể, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh đã ký ban hành hai công văn số 13/ATTP-SP và 14/ATTP-SP gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam nhằm kiểm soát rủi ro từ các sản phẩm nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Động thái này của cơ quan quản lý Việt Nam xuất phát từ việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé mới đây đã phát đi thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số lô sữa bột Beba và Alfamino đang được lưu hành tại thị trường Đức. Nguyên nhân của đợt thu hồi được xác định do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một loại độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Tại văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đơn vị này phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các trang web bán hàng rà soát lại toàn bộ hệ thống. Cơ quan y tế yêu cầu các chủ gian hàng và nhà phân phối phải ngừng kinh doanh ngay lập tức các lô sữa thuộc diện cảnh báo nếu có lưu hành tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, các thông tin quảng bá, kinh doanh đối với các sản phẩm này cần được gỡ bỏ để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, kèm theo các biện pháp xử lý vi phạm nếu phát hiện sai phạm theo quy định pháp luật.

Đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương rà soát lại quy trình đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu Beba và Alfamino. Cơ quan quản lý đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch số liệu thông qua việc báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, số lượng đã bán ra thị trường và lượng hàng còn tồn kho. Bên cạnh đó, Nestlé Việt Nam cần chủ động đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các lô hàng này trong trường hợp đã nhập khẩu về Việt Nam.

Theo chỉ đạo từ Cục An toàn thực phẩm, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam có trách nhiệm hoàn tất và gửi báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 10/1/2026. Việc kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm xách tay hoặc nhập khẩu không chính ngạch trên môi trường thương mại điện tử đang là vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt lưu tâm, nhất là đối với các mặt hàng nhạy cảm như sữa bột dành cho trẻ sơ sinh.