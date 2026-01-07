EVNGENCO3 hoàn thành vượt tiến độ 7 ngày đại tu tổ máy GT12 - NMĐ Phú Mỹ 1

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-01-2026

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vừa hoàn thành đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1, sớm 7 ngày so với kế hoạch, đảm bảo an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo, phục vụ sản xuất điện, nhất là trong cao điểm Tết dương lịch 2026.

Theo kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025, công trình đại tu tổ máy GT12 được triển khai từ ngày 03/11/2025 đến 31/12/2025, bao gồm 14 hạng mục công việc. Trong suốt quá trình thực hiện, EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức kiểm soát chất lượng chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các phương án kỹ thuật được EVNGENCO3 phê duyệt, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị. Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chất lượng cao của EPS trực tiếp đảm nhiệm nhiều hạng mục kỹ thuật chuyên sâu, từng bước làm chủ công nghệ và thay thế vai trò chuyên gia trong các công việc quan trọng như tháo lắp cánh tuabin, tháo lắp roto máy phát, kiểm tra – đánh giá và thí nghiệm chẩn đoán chuyên sâu máy phát điện.

Với sự phối hợp nhịp nhàng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, công trình đã hoàn thành, bàn giao cho NSMO khai thác vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 24/12/2025, sớm hơn 7 ngày so với kế hoạch. Sau bàn giao, tổ máy GT12 được đưa vào vận hành tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu huy động công suất, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 01 - 04/01), tổ máy GT12 vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả, góp phần bảo đảm ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.

Đến nay, các thông số kỹ thuật của tổ máy sau đại tu đều đạt yêu cầu, hiệu suất tổ máy được nâng lên, tiệm cận giá trị thiết kế ban đầu. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực của EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong công tác sửa chữa lớn, mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định, liên tục trong các giai đoạn cao điểm, đặc biệt là các kỳ nghỉ lễ, Tết và chuẩn bị cho mùa khô năm 2026.

Một số hình ảnh trong công tác đại tu

