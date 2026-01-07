Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 305 sổ đỏ tại DA của Novaland để làm gì?

Trong kết luận mới công bố liên quan đến dự án Mỹ Mỹ Resort (NovaBeach Cam Ranh) do Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) nắm quyền chi phối, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư, với tổng diện tích hơn 85.000 m² nhằm rà soát và điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort, triển khai tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, được xác định là một trong những dự án có nhiều tồn tại, vi phạm về đất đai, quy hoạch và tiến độ thực hiện.

Dự án do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort, với tổng vốn đầu tư hơn 2.480 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 22,6 ha và thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo mục tiêu được phê duyệt, Mỹ Mỹ Resort hướng tới hình thành một tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng gồm biệt thự du lịch, khách sạn, căn hộ du lịch và các công trình tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước. Dự án được chia làm ba giai đoạn triển khai, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022, bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bungalow, khách sạn, căn hộ du lịch cao tầng và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy quá trình triển khai dự án đã phát sinh hàng loạt sai phạm. Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai. Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án lại không nằm trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cam Lâm đã được phê duyệt, dẫn tới sai phạm về trình tự, thủ tục pháp lý.

Đáng chú ý, dự án được điều chỉnh từ hình thức giao đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhưng chưa xác định giá đất để làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Công tác quy hoạch cũng bộc lộ bất cập khi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phê duyệt mật độ xây dựng gộp của dự án lên tới 24,58%, vượt xa so với quy hoạch phân khu chỉ cho phép 15%. Các lần điều chỉnh quy hoạch tiếp theo vẫn chưa đi kèm việc xác định lại giá đất, không bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ngoài các vi phạm về đất đai và quy hoạch, tiến độ thực hiện dự án bị chậm kéo dài nhiều năm so với kế hoạch đề ra. Dù vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, dẫn đến dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị địa phương rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất và thời hạn sử dụng đất của dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức xác định giá đất để tính tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng; thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp với tổng diện tích hơn 85.000 m² để điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất cho phù hợp.



Thanh tra cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát lại quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu; đánh giá toàn diện nguyên nhân chậm tiến độ trong thời gian dài, từ đó có biện pháp xử lý theo quy định. Nhà đầu tư được yêu cầu tập trung nguồn lực, đặc biệt là năng lực tài chính, để sớm hoàn thành dự án, tránh kéo dài gây hệ lụy cho công tác quản lý đất đai và phát triển du lịch của địa phương.﻿