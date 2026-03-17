PAN Group 'chốt' mua cổ phần công ty con của Bibica

Ngày 16/3/2026, HĐQT Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Bibica Biên Hòa.

Cụ thể, HĐQT PAN Group thông qua chủ trương nhận chuyền nhượng phần vốn góp của Công ty CP Bibica tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa (tương đương 99,9% vốn điều lệ Bibica Biên Hòa).

Sau khi hoàn tất giao dịch, Bibica Biên Hòa trở thành công ty con của Tập đoàn PAN.

Giá nhận chuyển nhượng được xác định bằng 99,9% giá trị vốn chủ sở hữu (giá làm tròn) của Bibica Biên Hòa theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/56 ngày 11/2/2026 của Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành, còn hiệu lực tại thời điểm ký kết và thực hiện giao dịch.

Trước đó, HĐQT PAN Group cũng thông qua nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 208, tờ bản đồ số 21, địa chỉ tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng (trước đây là phường Thạch Thang, quận Hải Châu) từ Bibica.

Giá chuyển nhượng được xác định bằng giá trị theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/64 ngày 27/2/2026 do Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành, còn hiệu lực tại thời điểm ký kết và thực hiện giao dịch.

Bibica trước đó được biết đến là công ty con của PAN Group. Ngày 31/1/2026, PAN công bố Nghị quyết số 01-01/2026/NQ-HĐQT thông qua phương án hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital.

Theo nghị quyết này, PAN chuyển quyền sở hữu toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phần của Bibica cho Bibica Capital để hoàn tất thủ tục góp vốn theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 01-11/2025/NQ-HĐQT ngày 3/11/2025 của HĐQT công ty về việc thành lập Bibica Capital.



