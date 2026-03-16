Ông Bùi Cao Nhật Quân ra mặt, Novaland bắt tay LPBank

Ngày 16/3/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên. Về phía LPBank có Chủ tịch HĐQT Hồ Nam Tiến, Tổng giám đốc Vũ Quốc Khánh. Về phía Novaland có ông Bùi Cao Nhật Quân – Chủ tịch Hội đồng điều hành và Tổng giám đốc Dương Văn Bắc.

“LPBank sẽ nghiên cứu và xem xét cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền cho Novaland. Trong bối cảnh Tập đoàn đang từng bước tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, sự đồng hành của LPBank được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động đầu tư trong thời gian tới,” thông cáo ngày 16/3 của LPBank nêu rõ.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản do Novaland phát triển. Đồng thời, LPBank xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai dự án, góp phần bảo đảm dòng vốn và tiến độ thi công.

Ngoài ra, LPBank sẽ cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm cùng các giải pháp quản trị dòng tiền, đồng thời tăng cường kết nối khách hàng giữa hai bên. Hợp tác được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kinh doanh và mang lại nhiều lựa chọn tài chính thuận tiện cho khách hàng.

Được thành lập từ năm 1992, sau hơn ba thập kỷ hoạt động, Novaland hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam, với ba mảng sản phẩm chủ lực gồm bất động sản đô thị, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp.

Trong quý IV/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 1.567 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 3.638 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 18 tỷ đồng của quý IV/2024. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính, đồng thời chấm dứt chuỗi bốn quý thua lỗ liên tiếp trước đó.

Lũy kế cả năm 2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 6.965 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước. Nhờ kết quả đột biến trong quý cuối năm, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.819 tỷ đồng, trong khi năm 2024 doanh nghiệp lỗ gần 4.400 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau chuỗi giảm sáu phiên liên tiếp từ ngày 25/2 đến 4/3, cổ phiếu NVL đã phục hồi đáng kể khi tăng điểm trong 6/7 phiên giao dịch gần đây, trong đó có ba phiên tăng trần liên tiếp. Kết phiên 16/3, thị giá NVL đạt 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 30.132 tỷ đồng.

Thanh khoản của mã này cũng gia tăng mạnh trong những phiên gần đây. Khối lượng khớp lệnh từ mức 9,65 triệu cổ phiếu ngày 11/3 đã tăng lên 19,6 triệu cổ phiếu ngày 12/3, 23,8 triệu cổ phiếu ngày 13/3 và đạt 49 triệu cổ phiếu trong phiên 16/3. Riêng phiên 16/3, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 656 tỷ đồng, đứng thứ 6 trong nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh nhất thị trường.