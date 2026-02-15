Novaland tiếp tục ‘khất nợ’ gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 12/2/2026, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 785,7 tỷ đồng gốc lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2123009 và 484,8 tỷ đồng gốc lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224005.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được gần 7,8 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123009 và hơn 4,9 tỷ đồng gốc cho lô NVLH2224005.

Novaland cho biết đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của còn lại của các lô trái phiếu nêu trên.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123009 có tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 12/8/2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu này được sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các dự án đầu tư khác của Novaland.

Còn lô trái phiếu mã NVLH2224005 được Novaland phát hành từ ngày 16/2/2022 và hoàn tất phát hành vào ngày 21/3/2022, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 23/1/2026, Novaland cũng đã chậm thanh toán gần 112,2 tỷ đồng trong tổng số hơn 112,8 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã NVLH2123007.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123007 gồm 1.376 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 137,6 tỷ đồng, được phát hành ngày 23/7/2021, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11%/năm.

Số tiền thu được từ việc phát hành lô trái phiếu nêu trên được Novaland sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và/hoặc thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 16/1/2026, Novaland phải thanh toán hơn 8 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLD2126009. Tuy nhiên, Novaland chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư trái phiếu về phương án xử lý.

Được biết, lô trái phiếu NVLD2126009 là trái phiếu chuyển đổi, có giá trị phát hành ban đầu 300 triệu USD, được phát hành vào ngày 16/7/2021, lãi suất 5,25%/năm, kỳ hạn 2.175 ngày, dự kiến đáo hạn vào 30/6/2027. Trước đó, trái chủ đã thực hiện chuyển đổi 28 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu, khiến giá trị lưu hành hiện còn khoảng 272 triệu USD.

Tuy nhiên, Novaland đã trải qua nhiều đợt tái cấu trúc với lãi chưa trả được nhập gốc, do đó giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày thống kê (16/1/2026) là hơn 306 triệu USD (bao gồm tổng mệnh giá trái phiếu gần 305,4 triệu USD và khoản tiền lãi chậm trả 644.640 USD).