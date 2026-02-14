Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch nghỉ Tết của các tiệm vàng: Đa số đóng cửa đến mùng 6, riêng hai cửa hàng vẫn mở bán xuyên Tết

14-02-2026 - 22:43 PM | Doanh nghiệp

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý ấn định lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài đến mùng 6 tháng Giêng, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm giao dịch duy trì hoạt động xuyên Tết hoặc mở cửa sớm ngay từ ngày đầu năm mới.

Theo thông báo từ Tập đoàn Phú Quý, doanh nghiệp này áp dụng lịch nghỉ Tết cho toàn bộ hệ thống tại Hà Nội và TP.HCM bắt đầu từ ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp). Thời gian giao dịch trở lại được ấn định vào Chủ nhật, ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng).

Cùng chọn thời điểm khai xuân vào mùng 6 Tết nhưng nghỉ muộn hơn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm ngừng giao dịch từ ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp).

Trong khi đó, thông tin trên trang Facebook của Bảo Tín Mạnh Hải cho biết hệ thống cửa hàng mặt phố của đơn vị này sẽ phục vụ đến 17h ngày 15/2 (28 Tết). Đơn vị này sẽ mở cửa trở lại sớm hơn một ngày so với hai doanh nghiệp trên, vào ngày 21/2 (mùng 5 Tết).

Đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), lịch hoạt động được phân bổ linh hoạt giữa các kênh. Website bán hàng và tổng đài chăm sóc khách hàng duy trì hoạt động suốt kỳ nghỉ. Tại miền Bắc, đa số các cửa hàng nghỉ từ 16/2 (29 Tết) và mở lại vào 20/2 (mùng 4 Tết), ngoại trừ một số điểm mở xuyên Tết.

Tại thị trường TP.HCM, bên cạnh các điểm giao dịch xuyên Tết, các cửa hàng còn lại của PNJ sẽ tạm nghỉ từ 16/2. Thời gian hoạt động trở lại của các điểm này dao động trong khoảng từ 20/2 đến 21/2 (tức mùng 4 hoặc mùng 5 tháng Giêng).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), kế hoạch nghỉ Tết phụ thuộc vào đặc thù từng điểm bán. Khu vực Hà Nội ghi nhận lịch nghỉ dài nhất khi các điểm giao dịch đóng cửa từ 15/2 (28 tháng Chạp) và mở lại vào 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Ngược lại, tại TP.HCM, dù lịch nghỉ phổ biến bắt đầu từ 15-16/2 và kết thúc vào 20-23/2, doanh nghiệp này vẫn bố trí các điểm mở cửa sớm từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Đáng chú ý, các cửa hàng SJC đặt tại trung tâm thương mại Aeon Bình Tân và Aeon Tân Phú sẽ duy trì hoạt động xuyên Tết, đảm bảo không gián đoạn giao dịch trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

