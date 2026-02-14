Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu của KK Petro

14-02-2026 - 13:35 PM | Doanh nghiệp

Bộ Công Thương vừa có quyết định thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu với Công ty TNHH Thương Mại KK Petro.

Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 282 ngày 11-2 về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương Mại KK Petro.

Thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của KK Petro - Ảnh 1.

Thời gian qua, nhiều thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi giấy phép

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 544 do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 2-12-2022, có giá trị đến hết ngày 2-12-2027. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Công ty TNHH Thương mại KK Petro có trụ sở chính tại số 1B, đường 30, khu phố 2, phường An Khánh, TPHCM. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312985881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM (nay là Sở Tài chính TPHCM) cấp lần đầu ngày 24-10-2014, đăng ký thay đổi lần thứ 17, ngày 13-11-2024. Mã số thuế: 03129858881.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại KK Petro, các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đến hết năm 2025, cả nước còn 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 5 thương nhân kinh doanh nhiên liệu bay, 252 thương nhân phân phối xăng dầu còn hoạt động.

Năm 2025, nhằm chấn chỉnh hệ thống kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 16 thương nhân phân phối.

Kết quả, 8 thương nhân bị tước giấy phép, 8 thương nhân khác bị thu hồi giấy phép do không đủ điều kiện kinh doanh. Cùng với đó, 16 thương nhân phân phối không đáp ứng điều kiện kinh doanh, trong đó 8 thương nhân bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong năm 2026, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, điểm thay đổi lớn nhất trong Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu chính là cơ chế giá. Theo đó, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và trong một số trường hợp, thương nhân bán lẻ sẽ được quyết định giá bán.

Theo Lê Thuý

Người lao động

