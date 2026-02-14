Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toyota Việt Nam cùng các đại lý trao tặng 123 suất học bổng hỗ trợ sinh viên năm 2025

14-02-2026 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Toyota Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục & Đào tạo và hệ thống đại lý trao 123 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc trên cả nước.

Đây là hoạt động thường niên tiếp nối hành trình trách nhiệm xã hội bền bỉ suốt 29 năm, với hơn 3.000 suất học bổng, 200+ thiết bị đào tạo được trao tặng, khẳng định cam kết lâu dài của Toyota trong việc đồng hành cùng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam cùng các đại lý trao tặng 123 suất học bổng hỗ trợ sinh viên năm 2025- Ảnh 1.

Chương trình Học bổng Toyota được triển khai từ năm 1997 với mục tiêu dài hạn là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp Việt Nam

Năm 2025, Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và các đại lý Toyota Vinh, Toyota Sông Lam, Toyota Quảng Bình triển khai chương trình Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất sắc của 18 trường đại học trên cả nước. Năm nay, chương trình trao tổng cộng 123 suất học bổng cho sinh viên theo học 5 chuyên ngành được xem là trụ cột cho tiến trình công nghiệp hóa và chuyển đổi xanh gồm: Cơ khí, Kỹ thuật, Môi trường, Trí tuệ nhân tạo và Năng lượng tái tạo.

Trong đó, Toyota Việt Nam trao 115 suất học bổng với tổng giá trị 690 triệu đồng. Ba đại lý Toyota Vinh, Toyota Quảng Bình và Toyota Sông Lam đóng góp thêm 8 suất học bổng, trị giá 48 triệu đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận cho sinh viên. Song song, nhằm nâng cao điều kiện học tập và rèn luyện cho sinh viên, chương trình đã trao tặng 1 xe Avanza Premio và 1 xe Land Cruiser đã qua sử dụng cho hai trường đại học, cao đẳng để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Toyota Việt Nam cùng các đại lý trao tặng 123 suất học bổng hỗ trợ sinh viên năm 2025- Ảnh 2.

Ngoài tài trợ học bổng, chương trình còn trao tặng thiết bị giảng dạy và ô tô đã qua sử dụng cho các cơ sở đào tạo

Học bổng Toyota là chương trình thường niên của Toyota Việt Nam, được triển khai từ năm 1997 với mục tiêu dài hạn là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp Việt Nam. Sau 29 năm bền bỉ đồng hành, Toyota Việt Nam đã trao hơn 3.000 suất học bổng cho sinh viên trên cả nước. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng hơn 200 thiết bị giảng dạy như động cơ, hộp số và 7 ô tô đã qua sử dụng cho các cơ sở đào tạo. Đáng chú ý, nhiều sinh viên từng nhận học bổng đã gia nhập Toyota và hệ thống đại lý, trở thành nguồn nhân lực nòng cốt và đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Toyota Việt Nam cùng các đại lý trao tặng 123 suất học bổng hỗ trợ sinh viên năm 2025- Ảnh 3.

Nhiều sinh viên từng nhận học bổng đã gia nhập Toyota và hệ thống đại lý, trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho doanh nghiệp

Trong suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota kiên định theo đuổi chiến lược phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm: An toàn giao thông, Giáo dục đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa – xã hội. Riêng với giáo dục, chương trình Học bổng Toyota được xem là minh chứng tiêu biểu cho cách doanh nghiệp tạo ra giá trị dài hạn, lấy con người làm trung tâm của phát triển bền vững.

Toyota Việt Nam cùng các đại lý trao tặng 123 suất học bổng hỗ trợ sinh viên năm 2025- Ảnh 4.

Học bổng Toyota là minh chứng tiêu biểu cho cách doanh nghiệp tạo ra giá trị dài hạn, lấy con người làm trung tâm của phát triển bền vững

Thông qua việc đầu tư cho thế hệ trẻ, Toyota Việt Nam không chỉ hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần nuôi dưỡng một lực lượng lao động tài năng, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết. Đây chính là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước bằng những giá trị thiết thực và lâu dài.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

