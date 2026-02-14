Tỷ phú Elon Musk chính thức đưa internet vệ tính Starlink vào Việt Nam: Thí điểm 5 năm, quy mô 600.000 thiết bị

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh, trong khi Cục Tần số vô tuyến điện cũng đã cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho doanh nghiệp này. Động thái này diễn ra sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các yếu tố về an ninh, quốc phòng và quy hoạch tài nguyên tần số quốc gia.

Theo nội dung cấp phép, hoạt động của doanh nghiệp thuộc SpaceX tại thị trường Việt Nam sẽ chịu các ràng buộc cụ thể về quy mô hạ tầng kỹ thuật.

Trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường, đơn vị này được phép triển khai 4 trạm cổng kết nối (gateway) và cung cấp dịch vụ cho tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối (user terminal) trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là những con số định lượng đầu tiên về quy mô vận hành thương mại của Starlink sau nhiều thông tin đồn đoán trên thị trường.

Việc cấp phép này nằm trong khuôn khổ cơ chế thí điểm có kiểm soát được quy định tại Quyết định số 659/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 3/2025. Điểm đáng chú ý của cơ chế này là cho phép doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ quỹ đạo thấp (LEO) mà không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần hay phần vốn góp. Thời gian thực hiện thí điểm được ấn định là 5 năm kể từ ngày cấp phép và bắt buộc phải kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Về mặt công nghệ, hệ thống Starlink vận hành dựa trên chùm vệ tinh quỹ đạo thấp ở độ cao khoảng 550km. Khoảng cách vật lý này thấp hơn nhiều so với mức 35.000km của các vệ tinh địa tĩnh truyền thống, giúp giảm thiểu độ trễ tín hiệu và tối ưu hóa tốc độ truyền tải dữ liệu. Tính đến cuối năm 2025, SpaceX đã phóng hơn 10.000 vệ tinh và cung cấp dịch vụ tại 125 quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 5 triệu người dùng. Việt Nam là thị trường thứ năm tại khu vực Đông Nam Á chính thức cấp phép cho dịch vụ này, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste.

Sự hiện diện của dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp được định vị là giải pháp bổ trợ quan trọng cho hạ tầng viễn thông mặt đất hiện hữu. Mô hình này phát huy hiệu quả tối đa tại các khu vực có địa hình phức tạp như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc trong các tình huống thiên tai, thảm họa làm gián đoạn kết nối truyền thống. Để đảm bảo tính tuân thủ và an ninh trong quá trình vận hành, cơ quan quản lý đã gửi văn bản thông báo tới Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương để phối hợp kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.