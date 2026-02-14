Tasco Auto đồng hành cùng WeChoice Awards: Viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Kết nối những hành trình truyền cảm hứng

Mỗi mùa WeChoice Awards trở lại đều mang theo những câu chuyện đẹp về con người Việt Nam, những cá nhân, tập thể đang bền bỉ đóng góp cho cộng đồng bằng những cách rất riêng. Và để những hành trình ấy được tiếp nối, phía sau ánh đèn sân khấu luôn có những sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ.

Với Tasco Auto, "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" không phải là một thông điệp truyền thông, mà là một hành trình được hiện thực hóa bằng cách xây dựng mô hình giải pháp di chuyển toàn diện, lấy trải nghiệm liền mạch "một điểm chạm" làm trọng tâm. Không chỉ mở rộng về quy mô, Tasco Auto lựa chọn thiết lập những chuẩn mực vận hành và dịch vụ mới, hướng tới mang lại cho cộng đồng trải nghiệm "an tâm", từ thời điểm bắt đầu một hành trình đến suốt quá trình đồng hành dài hạn.

Tại WeChoice Awards năm nay, tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua vai trò đối tác đồng hành của Tasco Auto. Không đứng ngoài câu chuyện cộng đồng, doanh nghiệp lựa chọn góp phần kết nối những hành trình truyền cảm hứng bằng chính thế mạnh của mình: kiến tạo trải nghiệm di chuyển thuận tiện, an toàn và liền mạch cho các nghệ sĩ và khách mời tham dự chương trình.

Hình ảnh những mẫu xe Lynk & Co xuất hiện đồng bộ cùng key visual của sự kiện vừa tạo nên điểm nhấn hiện đại cho không gian WeChoice vừa gợi mở về những hành trình mới của thế hệ trẻ Việt Nam, năng động hơn, tự tin hơn và sẵn sàng khẳng định bản sắc của mình trong một thế giới chuyển động không ngừng.

Trong suốt sự kiện, đội xe Lynk & Co đảm nhiệm việc đưa đón các đề cử và khách mời, góp phần đảm bảo mọi hành trình diễn ra trọn vẹn. Với Tasco Auto, mỗi chuyến đi không đơn thuần là di chuyển, mà còn là sự đồng hành trên những khoảnh khắc đáng nhớ của mỗi con người.

Đại diện Tasco Auto chia sẻ: "Chúng tôi hướng tới thiết lập những chuẩn mực vận hành và dịch vụ, mang tới khách hàng những trải nghiệm an tâm từ thời điểm mua chiếc xe yêu thích đến xuyên suốt vòng đời sử dụng xe."

Trong bối cảnh người Việt ngày càng chủ động kiến tạo những hành trình mới cho bản thân và cộng đồng, sự đồng hành ấy cũng chính là cách Tasco Auto góp phần "viết tiếp câu chuyện Việt Nam" bằng những kết nối thiết thực và bền bỉ.

Không gian nơi cộng đồng gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện riêng

Không chỉ đồng hành trong hành trình di chuyển, Tasco Auto cùng Lynk & Co còn mang đến WeChoice Awards một không gian trải nghiệm mở tại khu vực Fandom và Networking, nơi khán giả, nghệ sĩ và khách tham dự có thêm một điểm gặp gỡ, tương tác và chia sẻ niềm vui chung của sự kiện.

Booth trải nghiệm được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều nghệ sĩ, khách mời tham dự chương trình. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá không gian xe, chụp hình check-in, tham gia các hoạt động tương tác và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè.

Không gian ấy cũng phần nào phản ánh triết lý mà Tasco Auto đang theo đuổi: di chuyển không chỉ là đi từ điểm A đến điểm B, mà còn là cách con người kết nối với nhau, tạo nên những trải nghiệm và câu chuyện riêng.

Với Lynk & Co tinh thần "Đồng hành vạn dặm, sẻ chia câu chuyện Việt" không nằm ở việc tạo ra câu chuyện hay cảm hứng cho cộng đồng, mà ở việc cung cấp một không gian, một phong cách sống, một trải nghiệm "New Premium" để mỗi cá nhân được tự do sáng tạo, khẳng định cá tính và đóng góp vào hành trình phát triển chung của đất nước.

Theo đại diện doanh nghiệp: "Tasco Auto từng bước kiến tạo một hệ sinh thái di chuyển có chiều sâu, độc đáo và khác biệt trong khu vực, qua đó góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trong dòng chảy phát triển toàn cầu."

Và khi những câu chuyện đẹp của cộng đồng tiếp tục được lan tỏa qua WeChoice Awards, sự đồng hành của Tasco Auto và Lynk & Co cũng trở thành một phần trong hành trình chung ấy, nơi mỗi cá nhân, mỗi thương hiệu đều góp sức để viết tiếp những chương mới đầy hy vọng cho câu chuyện Việt Nam hôm nay.