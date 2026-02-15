Năm 2025 của Doanh nhân Tuổi Tỵ Đỗ Duy Thái: Bước ngoặt khi nhận phao cứu trợ từ Vingroup

Doanh nhân tuổi Tỵ - ông Đỗ Duy Thái

Doanh nhân Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina sinh ngày 20/8/1953 (năm Quý Tỵ) quê quán Hà Tây (nay là Hà Nội).

Ban đầu ông học và tốt nghiệp Đại học Sư phạm, nhưng sau đó không trở thành một người giáo viên mà quyết định đi vào con đường kinh doanh theo nghiệp của gia đình.

Từ những trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực buôn bán ban đầu, ông nhận ra tiềm năng của ngành thép – ngành công nghiệp nền tảng cho phát triển kinh tế và hạ tầng quốc gia.﻿

Ông Thái là người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt – một trong những “đế chế” quan trọng đặt nền móng cho ngành thép tư nhân ở Việt Nam. Công ty này sau đó là công ty mẹ của nhiều thương hiệu thép lớn, trong đó nổi bật là CTCP Thép Pomina.



Pomina được thành lập từ năm 1999 và từng giữ vị trí cao trong thị phần thép xây dựng Việt Nam và tham vọng cạnh tranh ở thị trường quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của ông, Pomina từng đứng thứ 2 về thị phần thép xây dựng vào năm 2012 (15,6%).﻿

Năm 2025 của Thép Pomina và Chủ tịch Đỗ Duy Thái﻿

Từ tháng 2/2025 đến đầu năm 2026, CTCP Thép Pomina (POM) đã đối mặt với nhiều thách thức tài chính với lợi nhuận giảm và thua lỗ kéo dài.



Năm 2025, doanh thu của Pomina đạt 2.180 tỷ đồng, giảm khoảng 6%. Công ty lỗ ròng 838 tỷ đồng, dù đã thu hẹp so với khoản lỗ 991 tỷ đồng của năm 2024. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Pomina kinh doanh thua lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế lên 3.485 tỷ đồng.

Thua lỗ kéo dài đã khiến vốn chủ sở hữu của Pomina âm 623 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Tháng 1/2026, Thép Việt đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu POM nhằm thu tiền thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay Pomina và cải thiện dòng tiền trong giai đoạn cổ phiếu có 9 phiên tăng trần.



Thép Việt cũng là cổ đông lớn nhất của POM khi nắm 52,54% vốn. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Thép Việt sẽ giảm về 49,85%.



Tuy nhiên, nhóm ông Thái sẽ không mất quyền chi phối do ngoài Thép Việt, các thành viên trong gia đình cũng sở hữu cổ phần POM. Riêng ông đang giữ 0,31% vốn.﻿

Giữa bối cảnh khó khăn tài chính, Pomina đã hợp tác với hệ sinh thái của tập đoàn lớn như Vingroup. ﻿

Cụ thể, cuối tháng 11/2025, Vingroup công bố sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.



Không dừng lại ở đó, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.



Mối quan hệ của VinMetal và Pomina trở nên rõ nét hơn khi VinMetal đã bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Đỗ Tiến Sĩ (SN 1967) hiện là Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Pomina và là gương mặt quen thuộc trong giới doanh nhân Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép, quản trị doanh nghiệp và đầu tư.﻿

Hiện tại, ông Thái vẫn giữ vai trò điều hành để duy trì hoạt động và tìm đường thoát khỏi khủng hoảng cho doanh nghiệp.