Doanh nhân tuổi Tỵ Đỗ Minh Phú năm qua: thành viên sáng lập Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, "Vua" trang sức cầm trịch ngân hàng lãi kỷ lục, nắm loạt đất vàng nghìn tỷ

Doanh nhân Đỗ Minh Phú

Năm 2025 được xem là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với các doanh nhân tuổi Tỵ, và trường hợp của ông Đỗ Minh Phú (sinh năm 1953 - Quý Tỵ) là minh chứng cho sức bền của thế hệ doanh nhân khởi nghiệp thập niên 90.

Trong khi nhiều lãnh đạo cùng thời đã chuyển giao quyền lực, Chủ tịch Hội đồng sáng lập DOJI kiêm Chủ tịch TPBank vẫn trực tiếp tham gia vào các quyết định chiến lược, đưa hệ sinh thái mở rộng từ tài chính, vàng bạc sang bất động sản.

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) dưới sự dẫn dắt của ông Phú ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.203 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 21% so với năm trước. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh biên lãi thuần toàn ngành chịu áp lực. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của nhà băng này vượt mốc 506.000 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,96%, thuộc nhóm thấp nhất hệ thống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC cho TPBank

Không dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng nội tại, ngay trong những ngày đầu năm 2026, ông Đỗ Minh Phú tiếp tục thực hiện bước đi chiến lược khi đưa TPBank tham gia vào nhóm 7 thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC).

Sự kiện ra mắt vào sáng 11/2/2026 ghi nhận sự hiện diện của TPBank bên cạnh các định chế lớn như Nasdaq (Mỹ), VinaCapital hay Sovico Group. Việc tham gia VIFC cho thấy định hướng của ông Phú trong việc tận dụng nền tảng ngân hàng số để tiếp cận dòng vốn ngoại và các mô hình tài chính hiện đại như token hóa tài sản.

Song song với mảng tài chính, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vàng bạc đá quý cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tận dụng các đợt biến động giá vàng kỷ lục trong năm 2025, Tập đoàn DOJI đã tối ưu hóa doanh thu nhờ mạng lưới bán lẻ rộng khắp và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

Thương hiệu này tiếp tục giữ vững danh hiệu "Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á", đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu thị phần trang sức thông qua việc sở hữu song song thương hiệu DOJI và Thế Giới Kim Cương.

Phối cảnh tổng thể dự án ragon 75 Complex của DOJILAND

Ở lĩnh vực bất động sản, DOJILAND chọn chiến lược tập trung vào các dự án biểu tượng thay vì phát triển dàn trải. Điểm nhấn lớn nhất là sự kiện khởi công dự án Dragon 75 Complex tại Hải Phòng vào tháng 12/2025.

Với quy mô 75 tầng, đây dự kiến là tòa tháp cao nhất miền Bắc tại thời điểm công bố, đánh dấu tham vọng của tập đoàn trong phân khúc bất động sản hạng sang. Bên cạnh "siêu tháp" này, khối tài sản của ông Phú còn được bảo chứng bởi các tòa nhà văn phòng đắc địa tại trung tâm Hà Nội (DOJI Tower, Ruby Plaza) và TPHCM (Ruby Tower, tòa nhà Phan Đăng Lưu).