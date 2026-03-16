Sun Group gia nhập đường đua tài sản số, lập công ty vốn 1.000 tỷ

Theo Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tài sản số Việt Nam được thành lập ngày 21/1/2026, đặt trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ số, bao gồm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý và lưu trữ dữ liệu, vận hành nền tảng mạng xã hội, phân phối nội dung số cũng như nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) là bên nắm tỷ lệ chi phối với 64% vốn, tương đương 640 tỷ đồng.

Phần còn lại do Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới sở hữu 35%, còn CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) nắm giữ 1% còn lại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Trước xu hướng này, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã sớm công bố kế hoạch tham gia, nhằm nắm bắt cơ hội từ một lĩnh vực được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.

Danh sách doanh nghiệp tham gia lĩnh vực tài sản số cũng đang ngày càng mở rộng. Có thể kể đến CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange (Vimexchange), CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) trong hệ sinh thái VPBank, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX hay CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam.

Trong số này, Vimexchange và CAEX là hai doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng để tham gia vận hành các nền tảng liên quan đến tài sản mã hóa.

Thị trường tài sản số được đánh giá có tiềm năng doanh thu rất lớn. Ước tính trong năm 2024, tổng giá trị giao dịch tài sản số tại Việt Nam đã vượt 1.000 tỷ USD, bao gồm hoạt động mua bán tiền mã hóa, giao dịch stablecoin và các sản phẩm phái sinh.

Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nếu áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với giao dịch tài sản số tương tự thị trường chứng khoán, ngân sách Nhà nước có thể thu về hơn 800 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, các nền tảng giao dịch thường thu phí từ 0,01% đến 0,8% cho mỗi giao dịch, qua đó không chỉ tạo nguồn thu đáng kể mà còn giúp tăng cường khả năng giám sát, điều tiết thị trường và bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro tiềm ẩn.