Chạy “nước rút” thí điểm giao dịch tài sản mã hóa

Doanh nghiệp ráo riết chuẩn bị

Ông Ngô Hoàng Hà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), cho biết, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), thành viên trong hệ sinh thái của TCBS, đã sớm nộp hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Đặc biệt, TCEX cũng đã có chuẩn bị từ khoảng 6 tháng trước để xây dựng hạ tầng công nghệ, hoàn thiện quy trình vận hành. “Ngay khi được cấp phép, chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ khách hàng”, ông Ngô Hoàng Hà chia sẻ.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, cũng cho biết đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

CAEX đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thị trường mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Các cổ đông của CAEX đang hoàn tất những bước cuối để tăng vốn công ty lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm.

Về hạ tầng công nghệ, ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CAEX chia sẻ, các đối tác đã tham gia cùng CAEX xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực cao nhất cũng như kết nối thanh khoản.

Tương tự, Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) tuy không có thông tin cụ thể về việc nộp hồ sơ nhưng cũng sớm có động thái tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp cũng cho biết đã chuẩn bị và sẵn sàng tham gia thị trường.

Bước đầu Bộ Tài chính cho biết đã nhận được 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và đang tiếp tục nhận hồ sơ của các doanh nghiệp. Những thông tin từ các doanh nghiệp đang cho thấy sự quyết tâm, hào hứng tham gia thị trường đầy mới mẻ này ở Việt Nam.

Theo ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), việc vận hành thị trường chủ yếu vẫn phải dựa vào sự chuẩn bị của doanh nghiệp, nhất là về công nghệ thông tin.

“Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết đã đủ điều kiện chưa. Nếu đủ điều kiện, doanh nghiệp tiến hành các bước chuẩn bị tiếp theo, trong đó phải có văn bản thẩm định của Bộ Công an với hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 và đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (theo quy định doanh nghiệp có tối đa 12 tháng cho giai đoạn chuẩn bị này - PV). Sau khi doanh nghiệp hoàn tất khâu chuẩn bị, nộp hồ sơ đầy đủ mới bước vào giai đoạn thẩm định và cấp phép của cơ quan chức năng”, ông Tô Trần Hòa nhấn mạnh.

Cơ hội lớn nhưng thận trọng

Phân tích về động thái tăng tốc của các doanh nghiệp, TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch nền tảng tài sản số MetaDAP cho rằng, gia nhập thị trường tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm mang lại cho doanh nghiệp vị thế “người khai phá” với những lợi thế chiến lược vượt trội. Thuận lợi lớn nhất là khả năng xác lập uy tín thương hiệu chuẩn mực ngay từ đầu, tạo niềm tin tuyệt đối với nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang khát những địa chỉ tin cậy. Các đơn vị này có cơ hội chiếm lĩnh dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái người dùng sớm và đặc biệt là tham gia góp ý kiến để hoàn thiện các quy chuẩn vận hành chung cho toàn ngành.

“Việc vận hành trong hành lang thử nghiệm có kiểm soát giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý so với nền tảng hoạt động ngoài vòng pháp luật. Dù vậy, thách thức đối với các doanh nghiệp tiên phong là rất lớn và đòi hỏi nội lực cực kỳ vững vàng”, TS Trần Quý nhấn mạnh.

Thực tế, không chỉ các doanh nghiệp háo hức mà thị trường cũng rất chờ đợi bởi khi có các đơn vị được cấp phép, dòng vốn sẽ bắt đầu vận hành trong một hành lang minh bạch, giúp sàng lọc các dự án kém chất lượng và đẩy lùi những mô hình đa cấp biến tướng. Cũng chính vì sự chờ đợi này mà bắt đầu xuất hiện những ý kiến về việc có thể đẩy nhanh việc cấp phép cho các doanh nghiệp hay không.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc nghiên cứu và phát triển, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng các cơ quan quản lý luôn đi những bước thận trọng, nhất là đối với một mảng thị trường rất mới như tài sản mã hóa. Thông tin sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn mới chỉ dừng lại ở thông tin một chiều của doanh nghiệp, mọi thứ cần phải được chứng thực bởi cơ quan chức năng.