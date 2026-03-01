Đại gia Hàn Quốc rót ngay 6.300 tỷ xây nhà máy vật liệu pin tại Việt Nam sau khi giành được hợp đồng lớn nhất lịch sử với một hãng ô tô giấu tên

Theo truyền thông Hàn Quốc, công ty vật liệu pin POSCO Future M vừa giành được hợp đồng trị giá khoảng 1.000 tỷ won (tương đương 668 triệu USD) để cung cấp vật liệu pin cho một hãng ô tô toàn cầu, theo thông tin công bố ngày 16/3.

Trong thỏa thuận kéo dài 5 năm (2027–2032), POSCO Future M sẽ cung cấp vật liệu anode than chì nhân tạo – thành phần quan trọng trong pin xe điện – cho đối tác chưa được tiết lộ danh tính.

Để đáp ứng đơn hàng quy mô lớn này, POSCO Future M cho biết sẽ đầu tư khoảng 357 tỷ won (khoảng 6.300 tỷ đồng) nhằm xây dựng một nhà máy sản xuất vật liệu anode than chì nhân tạo tại Thái Nguyên (Việt Nam).

Thông báo của POSCO cho biết, dự kiến công trình sẽ khởi công vào nửa cuối năm nay, với mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2028. Nhà máy sẽ được xây dựng trên khu đất có khả năng đáp ứng công suất sản xuất lên đến 55.000 tấn, và sẽ tiếp tục mở rộng theo từng giai đoạn khi có thêm đơn đặt hàng.

Vật liệu anode than chì nhân tạo là một vật liệu pin quan trọng, rất phù hợp để cải thiện hiệu suất sạc nhanh và kéo dài tuổi thọ pin. Trong khi nhu cầu về vật liệu này tiếp tục tăng trưởng ổn định, sự phụ thuộc lớn vào một số quốc gia nhất định đã khiến việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên cấp bách.

Hiện tại, POSCO Future M đang vận hành một nhà máy sản xuất vật liệu anode than chì nhân tạo tại Pohang, tỉnh Gyeongsangbuk-do, với công suất sản xuất hàng năm là 8.000 tấn. Dựa trên kinh nghiệm sản xuất tích lũy được từ hoạt động trong nước, công ty dự định sản xuất các sản phẩm có giá cả cạnh tranh tại nhà máy ở Việt Nam để cung cấp cho khách hàng toàn cầu.

"Việt Nam sở hữu những lợi thế đáng kể trong việc giảm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics, với cơ cấu chi phí vẫn cạnh tranh ngay cả so với các nước Đông Nam Á khác như Indonesia" - POSCO đánh giá - "Quốc gia này cũng được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng công nghiệp phát triển tốt, bao gồm cả lưới điện ổn định, và đang tích cực vun đắp các điều kiện thương mại thuận lợi với các thị trường lớn, trong đó có Hoa Kỳ, thông qua chiến lược tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu".

Hợp đồng cung cấp nói trên là hợp đồng lớn nhất kể từ khi POSCO Future M gia nhập lĩnh vực vật liệu anode vào năm 2011, cho các công ty sản xuất pin trong nước, nhà sản xuất ô tô GM, cùng nhiều khách hàng khác.

Vào tháng 7/2025, công ty đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất pin lớn của Nhật Bản, và vào tháng 10/2025, họ cũng đã ký kết hợp đồng cung cấp vật liệu anode than chì trị giá khoảng 670 tỷ won với một nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Với hợp đồng cung cấp nói trên, công ty đã hoàn tất việc đảm bảo khách hàng cho giai đoạn đầu tư 1 và dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 để đáp ứng khối lượng đơn đặt hàng bổ sung trong tương lai.



Là công ty duy nhất của Hàn Quốc sản xuất vật liệu anode gốc than chì, POSCO Future M đã dẫn đầu quá trình ổn định chuỗi cung ứng ngành công nghiệp pin trong nước, bắt đầu từ việc nội địa hóa vật liệu vào năm 2011, và thiết lập hệ thống sản xuất hàng loạt bằng cách hoàn thành nhà máy sản xuất vật liệu anode than chì tổng hợp tại Pohang vào năm 2021.

