Hành trình của cha con ông Đào Hữu Huyền đưa Đức Giang từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đến “đế chế” nghìn tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng 13 quản lý cấp cao, làm rõ chuỗi hành vi khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế và xả thải sai quy định nhằm tối đa hóa lợi nhuận, mang về hàng trăm tỷ đồng ngoài sổ sách.

Chủ tịch HĐQT - ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố về 3 tội danh liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. ﻿

Ngoài ra, ông Đào Hữu Duy Anh - con trai ông Đào Hữu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. ﻿

Ông Đào Hữu Huyền, sinh ngày 7/6/1956 tại Hưng Yên, có trình độ cử nhân hóa học từ Trường Đại học Tổng hợp. Sau khi CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang hoàn tất cổ phần hóa vào tháng 4/2004 (nay là CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang), ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã tham gia mua cổ phần, qua đó trở thành nhóm cổ đông nắm quyền chi phối doanh nghiệp.



Trong quá trình công tác, ông Huyền đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Đức Giang. Giai đoạn 1993 – tháng 4/2007, ông là Giám đốc Công ty TNHH Vân Minh. Từ tháng 5/2007 đến tháng 4/2019, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Bên cạnh đó, ông từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai trong giai đoạn 5/2009 – 9/2018, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai từ 4/2012 đến 10/2017. Từ tháng 9/2018 đến nay, ông là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai.



Trong giai đoạn 4/2019 – 3/2020, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Từ tháng 3/2020 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (từ tháng 6/2018).



Hiện ông Đào Hữu Huyền là cổ đông lớn nhất tại Hóa chất Đức Giang, nắm giữ gần 70 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 18,38% vốn điều lệ, với giá trị ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Đức Giang Đào Hữu Huyền (bên phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (bên trái).

Liên quan đến thế hệ kế cận, ông Đào Hữu Duy Anh – nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – cũng có quá trình gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Từ tháng 1/2012 đến 3/2013, ông là Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Ủy viên HĐQT CTCP Phân bón Lào Cai. Sau đó, trong giai đoạn 4/2013 – 5/2015, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.



Từ 5/2015 đến 4/2019, ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty, trước khi tiếp tục giữ vai trò tương tự tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trong giai đoạn 4/2019 – 3/2020.



Song song, ông từng là Thành viên HĐQT CTCP Phân bón Lào Cai (4/2013 – 10/2017) và giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang Đình Vũ. Từ tháng 6/2018 đến nay, ông là Thành viên HĐQT CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.



Đáng chú ý, trong giai đoạn 3/2020 – 3/2025, ông giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Từ tháng 3/2025 đến nay, ông chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn.



Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông (từ tháng 3/2022) và Thành viên HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng (từ tháng 3/2023). Hiện ông sở hữu 11,4 triệu cổ phiếu DGC, tương đương hơn 3% vốn điều lệ. Giá trị khối tài sản này khoảng 786 tỷ đồng.﻿

Tại Hóa chất Đức Giang, cơ cấu cổ đông lớn cho thấy phần lớn cổ phần đang tập trung trong tay gia đình ông Đào Hữu Huyền.﻿

Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, vợ ông Huyền, hiện sở hữu gần 14,3 triệu cổ phiếu DGC, với giá trị thị trường khoảng 980 tỷ đồng.﻿

Sau thông tin ông Huyền bị khởi tố, cổ phiếu DGC ngay lập tức giảm sàn. Kết phiên 17/3 ở mức 68.800 đồng/cổ phiếu.