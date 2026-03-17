Bắt dàn lãnh đạo Hóa chất Đức Giang: Nguồn thu trăm tỷ từ mỏ quặng lậu và hàng triệu tấn chất thải trái phép, công ty lãi cả nghìn tỷ mỗi năm từ 2020

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã bóc tách quy mô nguồn thu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trực tiếp tạo ra doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Toàn bộ dòng tiền từ mỏ quặng này được ban lãnh đạo để ngoài hệ thống sổ sách kế toán. Hành vi che giấu doanh thu không chỉ tạo ra nguồn lợi nhuận lớn mà còn trực tiếp gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng trong một thời gian dài.

Cùng với việc gia tăng doanh thu từ hoạt động khai thác chưa được cấp phép, Hóa chất Đức Giang còn cắt giảm chi phí vận hành bằng cách bỏ qua các quy trình xử lý môi trường. Cơ quan chức năng ghi nhận doanh nghiệp đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Khoản chi phí xử lý môi trường được cắt giảm này tiếp tục đóng góp vào biên lợi nhuận chung của chuỗi hoạt động do ban lãnh đạo tập đoàn tổ chức thực hiện.

Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu thế giới với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm.

Để duy trì chuỗi hoạt động mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng này, cơ quan điều tra xác định vai trò chỉ đạo và thực hiện của 14 nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, bị khởi tố ba tội danh liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường.

Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nguyên Tổng Giám đốc, cùng Phạm Văn Hùng, Giám đốc công ty con và nhóm nhân sự kế toán chủ chốt như Nguyễn Thị Hương, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà bị khởi tố do liên quan trực tiếp đến các khâu hạch toán và điều hành.

Cơ quan chức năng đã thực thi lệnh bắt tạm giam 7 người và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 người còn lại vào các ngày 25/12/2025 và 14/3/2026.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục mở rộng điều tra, phong tỏa và kê biên tài sản của các bị can nhằm thu hồi triệt để khoản thiệt hại cho Nhà nước từ đường dây thu lợi trái pháp luật này.

Trên thị trường chứng khoán, ngay sau khi các thông tin liên quan đến ban lãnh đạo được công bố, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang ghi nhận sức ép bán ra. Phiên giao dịch ngày 17/3/2026, thị giá DGC giảm sàn , lùi về mức 68.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch của DGC tính đến thời điểm này đạt 7.330.400 đơn vị.﻿