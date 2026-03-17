Sun PhuQuoc Airways: hãng hàng không “sinh ra từ điểm đến” của Việt Nam

Khi hàng không trở thành "đôi cánh" của điểm đến

Trên thế giới, mối quan hệ giữa hàng không và sự phát triển của điểm đến đã được chứng minh qua nhiều mô hình thành công.

Tại Hàn Quốc, Jeju Air được thành lập năm 2005 với mục tiêu mở rộng kết nối cho đảo Jeju – điểm du lịch lớn nhất nước này. Nhờ việc mở rộng các đường bay trực tiếp tới nhiều thành phố trong khu vực, Jeju nhanh chóng vươn lên trở thành trung tâm du lịch của Đông Bắc Á. Theo thống kê, năm 2025 điểm đến này đón gần 14 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,2 triệu là khách quốc tế. Sự tăng trưởng của du lịch Jeju gắn chặt với việc mở rộng các đường bay thẳng từ nhiều thành phố trong khu vực. Khi các tuyến bay quốc tế được khôi phục và mở mới, lượng khách từ một số thị trường đã tăng rất nhanh; riêng khách từ Thái Lan đã tăng hơn 300% sau khi đường bay Bangkok - Jeju được nối lại.

Một ví dụ khác là Hawaiian Airlines – hãng bay của quần đảo Hawaii, được thành lập từ năm 1929 để kết nối quần đảo này với Mỹ và thế giới. Với mạng bay trực tiếp từ các thành phố lớn trên thế giới, hãng hiện vận chuyển hàng chục triệu hành khách mỗi năm và được xem là "huyết mạch" của du lịch Hawaii, khi hơn 60% du khách đến quần đảo này sử dụng các chuyến bay của hãng.

Ở quy mô lớn hơn, Emirates và Qatar Airways cũng cho thấy cách một hãng hàng không có thể trở thành động lực phát triển cho điểm đến. Nhờ mạng bay toàn cầu của hai hãng, Dubai và Doha đã vươn lên trở thành các trung tâm du lịch và trung chuyển hàng không hàng đầu thế giới.

Những ví dụ này cho thấy, khi hàng không phát triển song hành với chiến lược điểm đến, các đường bay không chỉ vận chuyển hành khách mà còn mở ra những dòng khách mới, thúc đẩy du lịch, thương mại và nâng cao vị thế quốc tế của một vùng đất.

Mạng bay "trục nan" lấy Phú Quốc làm trung tâm

Trong bối cảnh đó, sự ra đời Sun PhuQuoc Airways của tập đoàn Sun Group mang đến một cách tiếp cận mới cho ngành hàng không và du lịch Việt Nam.

Phú Quốc là tâm điểm trong mạng bay "trục nan" của hãng

Khác với các hãng hàng không truyền thống chỉ đóng vai trò vận chuyển, SPA được xây dựng như một phần trong chiến lược phát triển điểm đến Phú Quốc. Việc đặt tên hãng theo chính hòn đảo này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện rõ định hướng dài hạn: xây dựng một hãng bay đóng vai trò "đôi cánh" kết nối đảo Ngọc với thế giới.

Trong những năm gần đây, Phú Quốc đã nổi lên như điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh do Sun Group phát triển gồm các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp giải trí quy mô lớn và nhiều sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế.

Hãng đóng vai trò "đôi cánh" để Phú Quốc tiếp cận thị trường khách quốc tế

Tuy nhiên, giống như nhiều điểm đến đảo khác trên thế giới, khả năng kết nối hàng không vẫn là yếu tố quyết định để Phú Quốc có thể tiếp cận nhiều thị trường khách quốc tế hơn.

Một trong những điểm đặc trưng trong chiến lược của SPA là phát triển mạng bay theo mô hình "trục nan", trong đó Phú Quốc đóng vai trò trung tâm. Theo mô hình này, các đường bay nội địa và quốc tế được thiết kế để kết nối trực tiếp với đảo Ngọc. Thay vì phải trung chuyển qua các thành phố lớn, hành khách có thể bay thẳng đến Phú Quốc từ nhiều thị trường khác nhau.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian di chuyển cho hành khách, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của Phú Quốc với các thị trường khách quốc tế. Khi mạng bay được mở rộng, đảo Ngọc có thể thu hút thêm các phân khúc du khách mới, đặc biệt là nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch như MICE, lễ hội và sự kiện quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways đã mở đường bay đầu tiên kết nối Phú Quốc với Nha Trang ngày 15/3

Những con số biết nói đang phản ánh đúng sự mệnh kết nối điểm đến của Sun PhuQuoc Airways. Chỉ trong 4 tháng kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025, hãng đã thực hiện hơn 3.600 chuyến bay, đưa gần 600.000 lượt hành khách đến Phú Quốc. Mạng bay nội địa nhanh chóng được thiết lập với các tuyến kết nối đảo Ngọc với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Nha Trang. Ở thị trường quốc tế, hãng khai thác đường bay Phú Quốc – Đài Bắc từ ngày 29/3, tiếp theo dự kiến là Seoul, Busan, Singapore, Bangkok, Hong Kong, Mumbai và New Delhi. Những đường bay này được kỳ vọng sẽ mở rộng các thị trường khách quốc tế trực tiếp đến đảo.

Song song với việc mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways cũng đang tăng tốc phát triển đội tàu bay. Tính từ thời điểm đón tàu bay đầu tiên vào tháng 8/2025 đến tháng 2/2026, hãng đã nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc – tốc độ phát triển hiếm có đối với một hãng hàng không mới.

Sun PhuQuoc Airways ký kết với Boeing mua 40 tàu bay

Trong chiến lược dài hạn, SPA dự kiến phát triển đội bay thân rộng từ năm 2027 để mở các đường bay tầm trung và xuyên lục địa. Tháng 2/2026, hãng đã ký hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner – đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất lịch sử hàng không Việt Nam. Với tầm bay lên tới 14.010 km, dòng máy bay này sẽ cho phép thiết lập các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều thị trường xa. Mục tiêu đến năm 2030, đội bay của hãng dự kiến đạt 100 chiếc và 200 chiếc vào năm 2035.

Nhìn rộng hơn, sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways phản ánh một bước chuyển trong cách phát triển du lịch tại Việt Nam. Nếu trước đây hàng không chủ yếu được xem là phương tiện đưa du khách đến điểm đến, thì ngày nay nó đang dần trở thành một công cụ chiến lược để mở rộng khả năng kết nối và tạo ra dòng khách mới.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc nhận định ngày 1/11/2025, khi chuyến bay đầu tiên của hãng bay cất cánh: "Sự ra đời của hãng bay riêng là niềm vui, niềm tự hào của Phú Quốc, với cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp tại đảo Ngọc. Du khách sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để đến với Phú Quốc, hơn thế nữa là bước đi chiến lược để hoàn thiện hệ sinh thái của Sun Group. Hãng bay sẽ không chỉ góp phần gia tăng lượng khách đến, mà còn thể hiện bước chuẩn bị chu đáo cho APEC 2027".

Suy cho cùng, sự phát triển của một điểm đến không chỉ nằm ở tài nguyên du lịch, mà còn ở khả năng kết nối với thế giới. Và với Phú Quốc, những "cánh bay" mang tên đảo Ngọc đang mở ra một hành trình mới – hành trình đưa điểm đến này vươn xa hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu.