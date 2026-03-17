17-03-2026 - 10:37 AM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp làm Nhà máy điện mặt trời hơn 5.300 tỷ đồng ở Điện Biên

Ra mắt vào ngày 12/3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup và tới cuối năm 2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng lên 28.335 tỷ đồng.

Đầu tháng 3, UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1, có quy mô 509,5 hectare và công suất 300 MW. Dự án có sản lượng điện hàng năm khoảng 482.411 MWh.

Nhà đầu tư là VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup.﻿

Dự án ﻿có vốn đầu tư là 5.371,3 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.611,4 tỷ đồng (30%), còn lại 70% sẽ là vốn huy động.

Thời hạn của dự án là 50 năm từ ngày ﻿được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện thủ tục trong Quý I/2026; lập báo cáo nghiên cứu khả thi ﻿hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng trong Quý III/2026; và khởi công xây dựng và hoàn thành trong Quý IV/2026 tới Quý IV/2027.

Dự án có thể được đưa vào vận hành từ Quý IV/2027.﻿

Ra mắt vào ngày 12/3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup. Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Cuối năm 2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng lên 28.335 tỷ đồng và cập nhật rằng doanh nghiệp hiện có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, với 1.416,8 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.﻿﻿

Trong năm 2025, VinEnergo đã khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.800 MW, thuộc nhóm dự án điện khí LNG quy mô hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Bên cạnh đó, VinEnergo cũng được giao đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh (900 MW, hơn 39.000 tỷ đồng), tham gia dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai (750 MW) và được phê duyệt là nhà đầu tư dự án điện gió Vĩnh Thuận (143 MW).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đưa VinEnergo thành DN năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, tổng công suất 100 GW

Trí Đức

Lộ diện vai trò quan trọng của Bùi Cao Nhật Quân, Novaland từng có mối quan hệ với nhà sáng lập Dương Công Minh của LPBank như thế nào?

Cuộc đua thành lập sàn tài sản mã hóa: Mới 2 đại gia chạm mốc 10.000 tỷ, dàn đối thủ nghìn tỷ ráo riết bám đuổi

Thương hiệu gia dụng 143 năm tuổi từ Đức ra mắt tại Việt Nam

Hải An - Viconship đầu tư đội tàu container 3.000-7.100 TEU, tăng tốc mở tuyến vận tải quốc tế

Từ 20 triệu đồng, anh thợ SN1990 thu 20 tỷ/năm nhờ chiếc máy đục CNC 'vực dậy' cả một nghề truyền thống

WinCommerce ồ ạt mở 123 cửa hàng nông thôn, doanh thu 2 tháng đầu năm 2026 tăng vọt 32% so với cùng kỳ

