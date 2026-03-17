Đầu tháng 3, UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1, có quy mô 509,5 hectare và công suất 300 MW. Dự án có sản lượng điện hàng năm khoảng 482.411 MWh.

Nhà đầu tư là VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup.﻿

Dự án ﻿có vốn đầu tư là 5.371,3 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.611,4 tỷ đồng (30%), còn lại 70% sẽ là vốn huy động.

Thời hạn của dự án là 50 năm từ ngày ﻿được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện thủ tục trong Quý I/2026; lập báo cáo nghiên cứu khả thi ﻿hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng trong Quý III/2026; và khởi công xây dựng và hoàn thành trong Quý IV/2026 tới Quý IV/2027.

Dự án có thể được đưa vào vận hành từ Quý IV/2027.﻿

Ra mắt vào ngày 12/3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup. Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Cuối năm 2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng lên 28.335 tỷ đồng và cập nhật rằng doanh nghiệp hiện có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, với 1.416,8 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.﻿﻿

Trong năm 2025, VinEnergo đã khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.800 MW, thuộc nhóm dự án điện khí LNG quy mô hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Bên cạnh đó, VinEnergo cũng được giao đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh (900 MW, hơn 39.000 tỷ đồng), tham gia dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai (750 MW) và được phê duyệt là nhà đầu tư dự án điện gió Vĩnh Thuận (143 MW).