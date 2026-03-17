Từ 20 triệu đồng, anh thợ SN1990 thu 20 tỷ/năm nhờ chiếc máy đục CNC 'vực dậy' cả một nghề truyền thống

Tại làng nghề gỗ Đỗ Xá (huyện Thường Tín, Hà Nội), nghề gỗ đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân, nhờ đó nhiều lao động trẻ tiếp tục gắn bó với làng nghề.

Một trong những người trẻ tiêu biểu là anh Vũ Văn Thế (sinh năm 1990), hiện đang điều hành 3 cơ sở sản xuất đồ gỗ.

Xuất thân từ làng nghề khảm trai, anh luôn trăn trở khi nghề truyền thống có nguy cơ mai một. Nhận thấy nghề gỗ đang phát triển mạnh, anh nảy ra ý tưởng kết hợp kỹ thuật khảm trai với sản xuất đồ gỗ nhằm tạo ra hướng đi mới cho làng nghề.

Năm 2016, anh đến Đỗ Xá học nghề gỗ với mong muốn sau này có thể đưa nghề về quê hương Chuyên Mỹ (Phú Xuyên) để nhiều thanh niên có việc làm ổn định.



Đầu năm 2017, sau thời gian học hỏi, anh Thế mở xưởng sản xuất đầu tiên chuyên làm bàn ghế ăn và đồ nội thất phòng khách với nhiều mức giá.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Vốn tự có chỉ 20 triệu đồng, anh phải vay thêm 500 triệu đồng từ người thân và 100 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư xưởng. Ngoài vấn đề vốn, anh còn phải đối mặt với khó khăn về nguồn nguyên liệu và nhân công tay nghề cao.



Nguồn gỗ trong nước khan hiếm khiến anh phải tìm nguồn nhập từ Nam Phi để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, việc tìm và giữ chân thợ giỏi cũng là thách thức lớn. Hiện xưởng của anh có 9 lao động, gồm 3 thợ học việc. Mức lương thợ cả khoảng 15 triệu đồng/tháng, thợ chính 10 triệu đồng/tháng, còn thợ học việc được trả 250.000 đồng/ngày.



Những đơn hàng đầu tiên đến từ mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cá nhân của anh. Nhờ sản phẩm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, lượng khách hàng dần tăng lên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, xưởng nhận khoảng 20 đơn hàng từ khách buôn, giúp doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng mỗi năm.



Để nâng cao năng suất, anh Thế đã đầu tư 1,5 tỷ đồng mở rộng nhà xưởng và trang bị máy móc hiện đại. Trong đó có máy đục CNC 12 đầu trị giá khoảng 300 triệu đồng, với năng suất tương đương 5 thợ thủ công. Nhờ hệ thống lập trình tự động, máy có thể khắc hoa văn chính xác theo thiết kế trên máy tính, giúp sản phẩm đạt độ tinh xảo cao và tiết kiệm nhân công.



Theo anh Thế, để sản phẩm gỗ đạt chất lượng, nguyên liệu phải được xử lý khô kỹ, thợ chạm khắc cần tay nghề cao và công đoạn hoàn thiện phải cẩn thận. Khi đã xây dựng được uy tín và thương hiệu, khách hàng sẽ tự tìm đến mà không lo thiếu việc. Trong thời gian tới, anh mong muốn có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức về xuất khẩu và các nguồn vốn ưu đãi để đưa sản phẩm gỗ khảm trai ra thị trường quốc tế.