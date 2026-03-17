WinCommerce ồ ạt mở 123 cửa hàng nông thôn, doanh thu 2 tháng đầu năm 2026 tăng vọt 32% so với cùng kỳ

17-03-2026 - 09:49 AM | Doanh nghiệp

Trong 2 tháng đầu năm, mạng lưới cửa hàng của WCM được mở rộng thêm 145 cửa hàng mở mới. Trong đó, mô hình WinMart+ Nông thôn đóng vai trò chủ chốt khi chiếm đến 85% tổng số lượng mở mới, tương đương 123 cửa hàng.

WinCommerce (WCM) vừa công bố kết quả kinh doanh trong 2 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt 7.872 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu LFLtăng 16,7%.

Tổng doanh thu thuần của WinCommerce được đóng góp từ mô hình cửa hàng WiN 1.208 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Hệ thống WinMart+ Thành thị đạt 2.184 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ tới 63,4%. WinMart+ Nông thôn đạt 2.034 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6%. Hệ thống WinMart đóng góp 2.180 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với đà tăng trưởng doanh thu, mạng lưới cửa hàng của WCM cũng được mở rộng thêm 145 cửa hàng mở mới, nâng tổng số cửa hàng lên 4.737 cửa hàng trong 2 tháng đầu năm. Trong đó, mô hình WinMart+ Nông thôn đóng vai trò chủ chốt khi chiếm đến 85% tổng số lượng mở mới, tương đương 123 cửa hàng.

Chiến lược này tập trung trọng tâm vào khu vực miền Bắc và miền Trung nhằm củng cố vị thế dẫn đầu và tăng cường lợi thế cạnh tranh thông qua mật độ mạng lưới dày đặc. Các cửa hàng mới mở này đều đang đóng góp tích cực vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống.﻿

Với mức tăng trưởng doanh thu 32,2% so với cùng kỳ và 145 cửa hàng mở mới trong 2 tháng đầu năm 2026, WCM hiện đang vượt kế hoạch kinh doanh 2026 ở cả chỉ tiêu doanh thu và mở rộng cửa hàng.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Lộ diện vai trò quan trọng của Bùi Cao Nhật Quân, Novaland từng có mối quan hệ với nhà sáng lập Dương Công Minh của LPBank như thế nào?

Lộ diện vai trò quan trọng của Bùi Cao Nhật Quân, Novaland từng có mối quan hệ với nhà sáng lập Dương Công Minh của LPBank như thế nào? Nổi bật

Cuộc đua thành lập sàn tài sản mã hóa: Mới 2 đại gia chạm mốc 10.000 tỷ, dàn đối thủ nghìn tỷ ráo riết bám đuổi

Cuộc đua thành lập sàn tài sản mã hóa: Mới 2 đại gia chạm mốc 10.000 tỷ, dàn đối thủ nghìn tỷ ráo riết bám đuổi Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục xây nhà máy tại Mỹ, mục tiêu bán 300.000 xe điện toàn cầu năm 2026

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục xây nhà máy tại Mỹ, mục tiêu bán 300.000 xe điện toàn cầu năm 2026

09:05 , 17/03/2026
PAN Group 'chốt' mua cổ phần công ty con của Bibica

PAN Group 'chốt' mua cổ phần công ty con của Bibica

08:50 , 17/03/2026
Bầu Đức muốn xây nhà máy 1.000 tỷ đồng biến rác nông nghiệp thành 'cỗ máy in tiền' 133 triệu USD

Bầu Đức muốn xây nhà máy 1.000 tỷ đồng biến rác nông nghiệp thành 'cỗ máy in tiền' 133 triệu USD

06:00 , 17/03/2026
Chạy “nước rút” thí điểm giao dịch tài sản mã hóa

Chạy “nước rút” thí điểm giao dịch tài sản mã hóa

21:50 , 16/03/2026

