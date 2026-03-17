Thương hiệu gia dụng 143 năm tuổi từ Đức ra mắt tại Việt Nam

Từ 1883 đến nay: Di sản 143 năm nâng tầm chất lượng sống

Xuyên suốt chiều dài lịch sử 143 năm kể từ khi hai anh em Carl và Adolf Vorwerk thành lập công ty vào năm 1883, Vorwerk luôn đứng tại điểm giao giữa việc gìn giữ những giá trị truyền thống và tiên phong ứng dụng các sáng tạo đổi mới, qua đó từng bước nâng tầm chất lượng sống và thay đổi diện mạo của hàng triệu tổ ấm trên toàn thế giới.

Vorwerk đã sớm ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự ra đời của máy hút bụi Kobold vào năm 1929. Phát minh mang tính bước ngoặt này không chỉ giúp tối ưu hóa việc chăm sóc không gian sống thời bấy giờ, mà còn định hình nên triết lý cốt lõi của hãng - biến những công việc nhà trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn thông qua công nghệ.

Việc mang triết lý này ứng dụng vào nghệ thuật ẩm thực đã dẫn đến sự ra đời của cỗ máy Thermomix vào năm 1971 - một thiết bị thay đổi hoàn toàn cách mọi người tiếp cận với việc nấu nướng. Trải qua nhiều thập kỷ cải tiến, các thế hệ Thermomix không ngừng được nâng cấp, từ việc ra mắt tính năng Nấu ăn có hướng dẫn (Guided - Cooking) vào năm 2014, cho đến việc tích hợp các công nghệ kết nối tiên tiến hiện nay. Thermomix không chỉ là một thiết bị nấu bếp, mà là một hệ sinh thái thông minh giúp người dùng xử lý những công đoạn từ sơ chế đến nấu nướng phức tạp, từ đó trao lại cho họ không gian và thời gian để tận hưởng niềm vui sáng tạo ẩm thực.

Trụ sở tập đoàn tại Wuppertal lưu giữ và kế thừa di sản 143 năm

Hệ sinh thái ẩm thực toàn cầu

Sự thành công của Vorwerk, với doanh thu toàn cầu đạt 3,2 tỷ Euro vào năm 2024, không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm vượt trội, mà còn nằm ở cách tạo dựng những kết nối ý nghĩa với khách hàng trên toàn thế giới. Với những thiết bị đa năng và cao cấp như Thermomix, việc chỉ nhìn qua màn hình hay kệ trưng bày là chưa đủ. Điều khách hàng cần là được đích thân trải nghiệm, nhìn thấy cách ứng dụng của sản phẩm trong chính không gian sống của mình.

Hiểu được điều này, Vorwerk đã xây dựng các studio trải nghiệm trên toàn cầu giúp khách hàng được trải nghiệm thực tế với sản phẩm. Studio của Vorwerk mang đến những buổi trải nghiệm nấu nướng thực tế với lựa chọn hơn 100,000 công thức nấu ăn từ Cookidoo. Cách tiếp cận "người thật, việc thật" này tạo cơ hội để người tiêu dùng tự tay dùng thử sản phẩm, thoải mái đặt câu hỏi và thực sự cảm nhận được giá trị mà công nghệ Thermomix mang lại cho cuộc sống hàng ngày trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, Vorwerk còn kiến tạo nên một cộng đồng những người đam mê ẩm thực. Trái tim của hệ sinh thái này chính là nền tảng công thức kỹ thuật số Cookidoo. Với hơn 6 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu, Cookidoo là một thư viện khổng lồ chứa đựng hơn 100.000 công thức nấu ăn đã được các chuyên gia phát triển và thử nghiệm kỹ lưỡng. Thông qua tính năng Guided-Cooking (Nấu ăn có hướng dẫn), người dùng được hướng dẫn chi tiết từng bước trên màn hình cảm ứng đa điểm, đảm bảo tỷ lệ thành công cho mọi món ăn dù họ là những đầu bếp chuyên nghiệp hay những người mới bắt đầu làm quen với việc bếp núc.

Nền tảng Cookidoo với hơn 100.000 công thức, truyền cảm hứng nấu ăn khắp toàn cầu

Nền tảng này đã xóa bỏ những rào cản và áp lực của việc nấu ăn hàng ngày. Hàng triệu người dùng trên thế giới đang cùng nhau chia sẻ bí quyết, mẹo vặt và nguồn cảm hứng bất tận. Nhờ đó, việc vào bếp không còn là một "gánh nặng", mà thực sự trở thành một trải nghiệm đầy niềm vui, sự thư giãn và gắn kết.

Việt Nam: Chương mới trên hành trình tôn vinh nghệ thuật nấu ăn

Kể từ năm 2024, Vorwerk đã có những bước tiến mạnh mẽ tại thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, thương hiệu 143 năm tuổi đã chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng tiếp theo khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam vốn tự hào với một nền văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú, nơi những công thức gia truyền và hương vị bản địa luôn được trân trọng và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đồng thời, đây cũng là một thị trường đầy năng động, nơi người tiêu dùng luôn cởi mở đón nhận những phong cách sống hiện đại. Sự xuất hiện của Thermomix như một người trợ lý đắc lực, ứng dụng công nghệ để bảo tồn và tôn vinh những giá trị di sản đó một cách bền vững hơn.

Lần ra mắt này hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng cho gian bếp Việt. Người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của thế hệ thiết bị nấu nướng tiên tiến nhất từ Vorwerk, kết hợp cùng một hệ sinh thái công thức thông minh được "bản địa hóa" tinh tế dành riêng cho khẩu vị của người Việt. Cùng với đó là những giải pháp nhà bếp toàn diện, được thiết kế độc bản nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán cân bằng giữa nhịp sống hối hả, sự tiện lợi tối đa và món ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe mỗi ngày.

Vorwerk cùng Thermomix® TM7 chính thức đặt chân tới Việt Nam đồng hành cùng các căn bếp Việt

Sự kiện ra mắt của Vorwerk tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là màn chào sân của những sản phẩm gia dụng cao cấp. Đó là một lời mời gọi đầy cảm hứng, chào đón những người yêu ẩm thực Việt Nam chính thức gia nhập vào một cộng đồng toàn cầu - nơi công nghệ tương lai được sử dụng để tôn vinh nghệ thuật nấu nướng.