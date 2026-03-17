Hải An - Viconship đầu tư đội tàu container 3.000-7.100 TEU, tăng tốc mở tuyến vận tải quốc tế

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) và CTCP Container Việt Nam - Viconship (HOSE: VSC) vừa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để đóng mới và khai thác loạt tàu container có sức chở từ 3.000 TEU đến 7.100 TEU. Thỏa thuận đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng đội tàu của hai doanh nghiệp, nhằm tăng cường năng lực vận tải biển và phát triển các tuyến vận tải quốc tế.

Theo kế hoạch, hai doanh nghiệp sẽ triển khai đóng mới 5 tàu container, gồm 2 tàu sức chở 7.100 TEU và 3 tàu sức chở 3.000 TEU. Động thái này tiếp nối hợp đồng đóng mới 2 tàu container 7.100 TEU do liên doanh Hai An Green Shipping Lines ký kết vào cuối năm 2025. Tổng thể, chiến lược phát triển đội tàu của hai doanh nghiệp hướng tới quy mô 9 chiếc trong giai đoạn tới, gồm 7 tàu đóng mới và 2 tàu container đã qua sử dụng.

Việc mua lại tàu đã qua sử dụng được xem là giải pháp bổ sung nhanh năng lực khai thác trong giai đoạn đầu, trong khi chờ các tàu đóng mới hoàn tất và bàn giao. Các tàu container mới thuộc phân khúc trung và lớn, với sức chở từ 3.000 đến 7.100 TEU, đang được sử dụng phổ biến trên các tuyến nội Á và các tuyến trung chuyển quốc tế. Quy mô tàu lớn hơn giúp tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến.

Hải An bắt tay Viconship đóng loạt tàu container nghìn TEU, tham vọng lập đội tàu 9 chiếc.

Bước mở rộng mới của liên minh logistics biển

Hợp tác giữa hai doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng bổ trợ về năng lực vận tải và hạ tầng logistics. Hải An hiện sở hữu và vận hành một trong những đội tàu container lớn tại Việt Nam, với nhiều tuyến vận tải nội Á kết nối các cảng trong khu vực. Doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong khai thác tàu container và phát triển các tuyến vận tải biển quốc tế.

Trong khi đó, Viconship là doanh nghiệp logistics lớn với hệ thống cảng và dịch vụ hậu cần tại Hải Phòng. Công ty hiện nằm trong nhóm dẫn đầu về khai thác cảng tại khu vực này, với 4 cảng và tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2km.

Sự kết hợp giữa năng lực khai thác tàu của Hải An và hệ sinh thái cảng của Viconship được kỳ vọng tạo ra lợi thế đáng kể trong việc mở rộng hoạt động vận tải container.

Theo giới phân tích, việc đầu tư đội tàu container quy mô lớn phù hợp với xu hướng chung của ngành vận tải biển, khi nhiều hãng tàu quốc tế tăng cường sử dụng tàu có sức chở lớn hơn để tối ưu chi phí vận hành.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường cũng đi kèm những biến số. Trong dài hạn, việc nhiều tàu mới được bàn giao có thể tạo áp lực dư cung. Trong ngắn hạn, các xáo trộn về tuyến vận tải và yếu tố địa chính trị vẫn đang giúp hấp thụ công suất đội tàu trên thị trường.

Quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã được củng cố thông qua các dự án liên doanh và sở hữu cổ phần. Đến cuối năm 2025, nhóm cổ đông liên quan đến Viconship đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Hải An lên gần 24%, trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. Trước đó, vào tháng 8/2025, Hải An và Viconship góp 1.000 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Hai An Green Shipping, trong đó Viconship nắm 60% và Hải An nắm 40%.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của cả hai doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Hải An đạt doanh thu 5.091 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 75%, nhờ giá cước vận tải cao và mở rộng hoạt động khai thác tàu. Viconship ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt hơn 3.205 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 525 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 21% so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HAH và VSC cũng đang tăng mạnh nhờ kỳ vọng hợp tác. Tính đến giữa tháng 3/2026, cổ phiếu HAH giao dịch quanh mức 56,000 đồng/cp, tăng khoảng 54% trong vòng 1 năm. Trong khi đó, thị giá VSC đang giao dịch 25,300 đồng/cp, tăng hơn 84% trong cùng giai đoạn. Diễn biến này phần nào phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với chiến lược hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải và logistics biển.