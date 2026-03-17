Chiêm ngưỡng nhà ga VIP quy mô 8.500 m² do Sun Group đầu tư lấy cảm hứng từ loài cá đại bàng biển

17-03-2026 - 15:08 PM | Doanh nghiệp

Nhà ga VIP có quy mô 8.500 m² do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti thiết kế, còn phần nội thất được thực hiện bởi Aedas Interiors (Singapore), đơn vị trực thuộc Aedas – tập đoàn kiến trúc và quy hoạch danh tiếng toàn cầu.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư nâng cấp và mở rộng với mục tiêu trở thành một trong những sân bay hiện đại hàng đầu khu vực, phục vụ Hội nghị APEC 2027, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Công trình được trang bị hệ thống hiện đại, có khả năng phục vụ các chuyến chuyên cơ chở tới 300 hành khách.

Đây sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 cũng như các sự kiện quan trọng của Phú Quốc trong tương lai.

Nhà ga được thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng mềm mại của cá đại bàng biển – biểu tượng của tự do và sức mạnh bền bỉ. Toàn bộ công trình được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật đương đại, tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của đảo Ngọc.

Theo quy hoạch, sân bay quốc tế Phú Quốc có diện tích hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có thể tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 hay Airbus A350.

Trước thềm APEC 2027, công suất sân bay dự kiến nâng lên 18 triệu lượt hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần hiện tại, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế cho đảo Phú Quốc. Về dài hạn đến năm 2050, sân bay được quy hoạch đạt công suất 50 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

3 'gã khổng lồ' đấu Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Sân bay Gia Bình: Tác giả của những tòa nhà cao nhất thế giới, đứng sau loạt công trình nổi tiếng tại Việt Nam

Phụng Tiên

Lộ diện vai trò quan trọng của Bùi Cao Nhật Quân, Novaland từng có mối quan hệ với nhà sáng lập Dương Công Minh của LPBank như thế nào?

Lộ diện vai trò quan trọng của Bùi Cao Nhật Quân, Novaland từng có mối quan hệ với nhà sáng lập Dương Công Minh của LPBank như thế nào? Nổi bật

Cuộc đua thành lập sàn tài sản mã hóa: Mới 2 đại gia chạm mốc 10.000 tỷ, dàn đối thủ nghìn tỷ ráo riết bám đuổi

Cuộc đua thành lập sàn tài sản mã hóa: Mới 2 đại gia chạm mốc 10.000 tỷ, dàn đối thủ nghìn tỷ ráo riết bám đuổi Nổi bật

Bắt dàn lãnh đạo Hóa chất Đức Giang: Nguồn thu trăm tỷ từ mỏ quặng lậu và hàng triệu tấn chất thải trái phép, công ty lãi cả nghìn tỷ mỗi năm từ 2020

Bắt dàn lãnh đạo Hóa chất Đức Giang: Nguồn thu trăm tỷ từ mỏ quặng lậu và hàng triệu tấn chất thải trái phép, công ty lãi cả nghìn tỷ mỗi năm từ 2020

14:52 , 17/03/2026
Sun PhuQuoc Airways: hãng hàng không “sinh ra từ điểm đến” của Việt Nam

Sun PhuQuoc Airways: hãng hàng không “sinh ra từ điểm đến” của Việt Nam

14:30 , 17/03/2026
Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

13:29 , 17/03/2026
Từ giấc mơ "kỳ lân" đến thị phần dưới 1%: Vì sao Tiki trở thành "người vô hình" trong cuộc đua thương mại điện tử?

Từ giấc mơ "kỳ lân" đến thị phần dưới 1%: Vì sao Tiki trở thành "người vô hình" trong cuộc đua thương mại điện tử?

13:26 , 17/03/2026

