Một doanh nghiệp bị phạt vì bán xăng dầu với giá cao hơn quy định

17-03-2026 - 20:04 PM | Doanh nghiệp

Bán xăng dầu cao hơn giá quy định của Bộ Công thương, một doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình bị phạt 35 triệu đồng.

Chiều 17-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin: Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp trên địa bàn do bán xăng dầu với giá cao hơn mức giá tối đa do Nhà nước quy định.

Trước đó, ngày 12-3, lực lượng quản lý thị trường tiếp nhận phản ánh của người dân về dấu hiệu bán xăng dầu vượt giá do Bộ Công thương công bố. Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương, nằm trên tuyến đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định, cửa hàng đã bán xăng dầu cao hơn mức giá tối đa theo quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng quyết định xử phạt doanh nghiệp này với số tiền 35 triệu đồng và buộc doanh nghiệp phải hoàn trả cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch do bán vượt giá quy định.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, thông tin phản ánh từ người dân là nguồn tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần ổn định thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex hứa: Có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu cung cấp cho thị trường

Theo Phúc Hậu

Sài Gòn Giải phóng

