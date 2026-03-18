VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao

Tại cuộc họp công bố KQKD quý 4/2025 của VinFast (Nasdaq: VFS) tổ chức vào ngày 16/03, Ban lãnh đạo cho rằng căng thẳng toàn cầu và giá xăng dầu tăng cao gần đây sẽ hỗ trợ mảng xe điện, củng cố xu hướng người tiêu dùng chuyển sang xe điện trong dài hạn, đồng thời chưa ghi nhận tác động đáng kể nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở thời điểm hiện tại – Thông tin từ báo cáo của Vietcap ghi nhận.

Trong kế hoạch cho năm 2026, các ưu tiên trọng tâm của VinFast bao gồm mở rộng công suất sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng bàn giao xe, cải thiện hiệu quả chi phí và tăng cường mức hiện diện trên thị trường quốc tế.

Khoản hỗ trợ tài chính còn lại tại cuối năm 2025 theo thỏa thuận tháng 11/2024 — bao gồm tối đa 22.000 tỷ đồng tài trợ từ Chủ tịch và tối đa 24.600 tỷ đồng khoản vay từ Vingroup (VIC) — được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những nguồn vốn hỗ trợ chính cho VFS trong năm 2026.

Tính đến cuối năm ngoái, VinFast ﻿đang "sẵn sàng" có gần 80.000 tỷ đồng để tiêu.

Như đã thông báo trước đó, cuối năm 2024, Vingroup tuyên bố sẽ cung cấp cho VinFast khoản vay bổ sung lên đến 35.000 tỷ đồng (1,4 tỷ USD) trong giai đoạn từ ngày 12/11/2024 đến ngày 12/11/2026 để hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của VinFast. Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ của VinFast từ Vingroup theo cam kết này là 10.376,9 tỷ đồng (413 triệu USD).

Theo thỏa thuận tài trợ ngày 12/11/2024, người sáng lập kiêm CEO của VinFast, ông Phạm Nhật Vương cam kết tài trợ không hoàn lại tối đa 50.000 tỷ đồng (2 tỷ USD) cho VinFast và các công ty con. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số tiền 28.000 tỷ đồng (1 tỷ USD) đã được giải ngân theo thỏa thuận tài trợ.

Tháng 8/2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất VinFast, một công ty con của VinFast, đã tách một số tài sản liên quan đến chi phí đầu tư của các dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành thành một thực thể mới, Novatech, mà sau đó ông Phạm Nhật Vượng đã mua lại từ Công ty với giá khoảng 39,8 nghìn tỷ đồng (1,6 tỷ USD) bằng tiền mặt. Tính đến ngày 31/12/2025, toàn bộ số tiền đã được thanh toán cho VinFast.

Như vậy, báo cáo khẳng định, tính đến ngày 31/12/2025, VinFast có tổng thanh khoản khả dụng lên đến 78.299,8 tỷ đồng (3,1 tỷ USD), bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt là 7.352,0 tỷ đồng (292,7 triệu USD), hạn mức tín dụng chưa sử dụng từ Vingroup lên đến 24.623,1 tỷ đồng (980,2 triệu USD) , các khoản tài trợ còn lại từ ông Phạm lên đến 22.000,0 tỷ đồng (875,8 triệu USD), và cam kết khả dụng 24.324,7 tỷ đồng (968,3 triệu USD) theo thỏa thuận góp vốn dự phòng với YA II PN, Ltd. được ký kết vào tháng 10/2023.

Thông tin từ báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2025 của VinFast, tại Việt Nam, VinFast duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường ô tô, kết thúc năm 2025 với thị phần ước tính là 36% so với khoảng 22% vào năm 2024.

Tại Ấn Độ, VinFast đã có những bước tiến ổn định, leo lên thứ hạng từ vị trí thứ tám vào tháng 10/2025 lên vị trí thứ tư vào tháng 12/2025, và duy trì vị trí đó kể từ đó đến tháng 2/2026. Tại Indonesia, VinFast kết thúc năm 2025 ở vị trí thứ ba trong số các thương hiệu xe điện. Tại Philippines, VinFast kết thúc năm 2025 ở vị trí thứ hai trong số các thương hiệu xe điện.

Trong quý IV năm 2025, số lượng xe điện được giao đạt 86.557 chiếc, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên kể từ khi VinFast bắt đầu bán hàng quốc tế vào năm 2023, thị trường nước ngoài của VinFast ngoài Việt Nam chiếm 18% tổng số xe giao trong kỳ.

Trong cả năm 2025, Công ty đã giao 196.919 xe điện trên toàn cầu, tăng 102% so với năm trước, trong đó thị trường nước ngoài chiếm khoảng 11% tổng số xe giao.

Kết quả giao hàng cả năm vượt quá dự báo của ban quản lý về số lượng xe giao trong năm 2025, ít nhất gấp đôi so với năm 2024, và đánh dấu số lượng xe giao hàng hàng năm cao nhất của VinFast kể từ khi thành lập.

Trong số 86.557 xe điện được giao trong quý IV năm 2025, khoảng 33% là cho các bên liên quan của Công ty.

Sự gia tăng tỷ lệ giao hàng cho các bên liên quan so với quý III năm 2025 là do lượng giao hàng tăng cao cho các công ty con của công ty liên kết GSM tại Indonesia và Philippines, khi GSM nhanh chóng mở rộng mạng lưới đội xe tại các thị trường này và mua thêm xe để chuẩn bị đưa vào sử dụng năm 2026 như một phần của chiến lược mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, tỷ lệ giao hàng cho GSM tại Việt Nam giảm 3 điểm phần trăm xuống còn 19% so với quý trước.

Tính đến hết năm 2025, khoảng 27% số lượng hàng giao đến tay các bên liên quan của Công ty, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2024.

VinFast đang vận hành bốn nhà máy sản xuất trên toàn cầu với tổng công suất tối đa hàng năm khoảng 600.000 xe điện, bao gồm 300.000 xe điện/năm tại Hải Phòng và 200.000 xe điện/năm tại Hà Tĩnh (Việt Nam), 50.000 xe điện/năm tại Indonesia và 50.000 xe điện/năm tại Ấn Độ.

Công ty cũng sản xuất xe tay ga điện tại Hải Phòng với công suất hàng năm khoảng 500.000 chiếc.