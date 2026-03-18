Bị gắn với tin ‘siết nợ’, An Phước – chủ thương hiệu Pierre Cardin chính thức lên tiếng

18-03-2026 - 09:10 AM | Doanh nghiệp

Sau thông tin một doanh nghiệp mang tên An Phước bị ngân hàng thu giữ tài sản, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước phát thông báo làm rõ không liên quan, đồng thời khẳng định hoạt động vẫn ổn định.

Sau khi xuất hiện thông tin về việc một doanh nghiệp mang tên An Phước bị ngân hàng thu giữ tài sản, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước đã phát đi văn bản chính thức nhằm làm rõ sự việc, khẳng định không liên quan và hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Ngày 17/3, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước - đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang An Phước - Pierre Cardin - cho biết đã ghi nhận sự nhầm lẫn trong dư luận liên quan đến một bài viết đề cập việc ngân hàng thu giữ tài sản của "đại gia may mặc An Phước".

Theo doanh nghiệp, nội dung được đề cập thực chất liên quan đến một pháp nhân khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước, thành lập năm 2015, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực sợi, vải và nguyên phụ liệu ngành may mặc. Doanh nghiệp này bị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm do vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

An Phước phát thông báo chính thức về tin “siết nợ” gây hiểu nhầm - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước (thành lập năm 2015, trụ sở tại Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực sợi, vải và nguyên phụ liệu, không phát triển sản phẩm thời trang mang thương hiệu riêng. Trong khi đó, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước (thành lập năm 1993, trụ sở tại TP.HCM) là doanh nghiệp thời trang lâu năm, sở hữu hệ thống bán lẻ và các thương hiệu như An Phước – Pierre Cardin, Anamai, Bonjour.

Phía An Phước cho rằng việc một số thông tin rút gọn tên doanh nghiệp thành "Công ty An Phước" và sử dụng cụm từ "đại gia may mặc An Phước" trong tiêu đề đã khiến người đọc dễ liên tưởng đến thương hiệu thời trang cùng tên đã hoạt động lâu năm trên thị trường.

Doanh nghiệp khẳng định Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước và công ty nêu trên là hai pháp nhân hoàn toàn độc lập, không có liên quan về pháp lý, vốn, quản trị hay hoạt động kinh doanh.

Đại diện công ty cũng cho biết hiện mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bán lẻ, xuất khẩu và chăm sóc khách hàng của hệ thống vẫn diễn ra ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các thông tin đang lan truyền.

Trước đó, MSB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước nhằm xử lý thu hồi nợ. Tài sản bao gồm nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cùng toàn bộ máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất gắn liền với dự án.

Theo kế hoạch, việc thu giữ dự kiến được thực hiện sau ngày 25/3 theo các thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp giữa các bên và quy định pháp luật liên quan.


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao

Chủ tịch bị khởi tố, công ty xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam đang nằm trong tay ai?

Siêu dự án 12.000 tỷ của Hóa chất Đức Giang: Gần 5 năm gian nan chờ khởi công, sắp hưởng "trái ngọt" đầu tiên thì lãnh đạo vướng vòng lao lý

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót 10.000 tỷ cho lĩnh vực đang cực kỳ cấp thiết tại Việt Nam

Hóa chất Đức Giang gặp biến cố, ai sẽ hưởng lợi?

Đại gia Hàn Quốc rót ngay 6.300 tỷ xây nhà máy vật liệu pin tại Việt Nam sau khi giành được hợp đồng lớn nhất lịch sử với một hãng ô tô giấu tên

