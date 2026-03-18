Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp: Đưa 4 công ty bao gồm ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
Sáng 18/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá công tác đầu năm, đưa các vụ án tại Việt An, VTM, Thuận An, ACV vào diện trực tiếp theo dõi.
- 14-03-2026ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành
- 10-03-2026Vụ bắt lãnh đạo Vinaconex, ACV: Thu nhập cao của Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới và Vũ Thế Phiệt
- 09-03-2026Xung đột Trung Đông: Vietnam Airlines mất thêm 2.000 USD/chuyến bay, ACV nguy cơ hụt thu 10,9 triệu USD/tháng
ACV:
Ngày 18/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã họp đánh giá kết quả công tác từ đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Số liệu báo cáo cho thấy các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can, đưa ra xét xử sơ thẩm 604 vụ án liên quan đến các tội danh tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Riêng nhóm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi đã có 8 vụ với 210 bị cáo được xét xử sơ thẩm.
Điểm nhấn đáng chú ý tại cuộc họp là quyết định thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa và nhận hối lộ tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Cùng với đó, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra vụ án xâm nhập mạng máy tính, làm giả tài liệu và hối lộ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An.
Trong khối cơ quan nhà nước, các sai phạm về quản lý tài sản, lừa đảo tại Bộ Y tế và vụ án hối lộ, tàng trữ ma túy, đánh bạc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý.
Đối với lĩnh vực kinh tế và hạ tầng, Ban Chỉ đạo yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm quản lý tài sản nhà nước và hối lộ tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM).
Các cơ quan tố tụng cũng được giao nhiệm vụ xử lý dứt điểm sai phạm của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 tại gói thầu số 03, 04 thuộc dự án đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là chuỗi vi phạm phức tạp nằm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Song song với công tác xử lý sai phạm, tiến độ khơi thông nguồn lực kinh tế cũng ghi nhận các kết quả cụ thể nhằm giảm thiểu lãng phí. Đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 1.023 dự án công trình chậm tiến độ. Thêm vào đó, 2.347 dự án tồn đọng khác đã có chủ trương giải quyết.
Về hoạt động kiểm tra giám sát, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 39 cuộc thanh tra và ban hành 13 kết luận tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Định hướng sắp tới, công tác kiểm soát quyền lực sẽ tiếp tục được siết chặt để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tạo môi trường minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.
Nhịp sống thị trường