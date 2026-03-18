Vì sao Xi măng Sông Lam 2 bị xử phạt?

Ngày 17/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 (MCK: PX1). Địa chỉ trụ sở chính: Km số 62-Quốc lộ 7, thôn Hội Sơn 6, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Xi măng Sông Lam 2 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/10/2025, HNX đã có quyết định số 1203/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu PX1 của Xi măng Sông Lam 2 trên cơ sở xem xét BCTC bán niên 2025 đã được soát xét.

Lý do duy trì hạn chế giao dịch là vì tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức đăng ký giao dịch không họp ĐHĐCĐ thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; chậm nộp BCTC bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.