Con gái sinh năm 1993 của đại gia Vũ Văn Tiền xuất hiện ở vị trí mới

Ảnh: ABF

CTCP Chứng khoán An Bình (mã chứng khoán: ABW) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với trọng tâm là kế hoạch tái cấu trúc nhân sự cấp cao. Doanh nghiệp trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị hiện tại, qua đó mở đường cho một đợt thay đổi toàn diện bộ máy quản trị.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung ngay sau đó ghi nhận 4 cá nhân mang dấu ấn của hệ sinh thái ABBank và Tập đoàn Geleximco. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là bà Vũ Khánh Linh, sinh năm 1993, con gái ông Vũ Văn Tiền.

Về nền tảng học vấn, bà Linh sở hữu hai bằng thạc sĩ, bao gồm Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Bath của Vương quốc Anh và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Calgary của Canada.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, bà từng đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính & Ngân hàng tại Ernst & Young Vietnam (EY) và Chuyên gia IFRS tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank),

Bà hiện đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, đồng thời là trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank.

Các ứng viên còn lại được đề cử vào Hội đồng quản trị cũng đang nắm giữ các vị trí quản lý tại các đơn vị liên quan. Cụ thể, danh sách bao gồm ông Nguyễn Quang Đạt, hiện là Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình ; bà Vũ Thị Hải Nga, Kế toán trưởng Tập đoàn Geleximco và ông Trần Việt Dũng, Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân của ABBank.

Sự thay đổi ở thượng tầng diễn ra đồng thời với các biến động trong cơ cấu cổ đông của Chứng khoán An Bình. Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, Tập đoàn Geleximco đã bán ra hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW, giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 4,9% và chính thức không còn là cổ đông lớn. Danh tính bên nhận chuyển nhượng số cổ phần này hiện chưa được công bố.

Cùng với việc thay đổi nhân sự, Chứng khoán An Bình lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.011 tỉ đồng lên hơn 3.061 tỉ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

Doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán 1.000 tỉ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động trung và dài hạn.

Về chỉ tiêu tài chính năm 2026, Chứng khoán An Bình đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.170 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 600 tỉ đồng. Các con số này tương ứng mức tăng 2,2 lần về doanh thu và 2,7 lần về lợi nhuận so với thực hiện của năm trước.