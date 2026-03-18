23 nhà đầu tư muốn tham gia đợt chào bán cổ phần Interserco

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã có thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco, MCK: ILS) do UBND TP.Hà nội sở hữu.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội dự kiến đấu giá 16,2 triệu cổ phần, tương ứng 45% vốn điều lệ của Interserco với giá khởi điểm 18.180 đồng/cổ phần.

Hết hạn đăng ký, có 23 nhà đầu tư trong nước muốn tham gia đợt chào bán này với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 17,46 triệu cổ phần. Trong đó, 1 tổ chức trong nước đăng ký mua 1 triệu cổ phần và 22 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 16,46 triệu cổ phần của Interserco.

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 18/3/2026; Thời gian tổ chức đấu giá là 9h ngày 20/3/2026.

Theo Quyết định số 6140/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND TP.Hà Nội, trường hợp bán đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng không bán hết số cổ phần chào bán thì thực hiện chào bán theo quy định của pháp luật.

Về Interserco, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 4/1980, ban đầu là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.Hà Nội. Đến năm 2016, Công ty chuyển sang mô hình Công ty CP theo Quyết định số 6955/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Ngoài cổ đông Nhà nước, Interserco còn một cổ đông lớn khác là Công ty CP Logistics Hàng không (ALS) với tỷ lệ sở hữu 27%.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 ở mức gần 223 tỷ đồng, tăng 20,24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại giảm gần 6%, về hơ n 18,2 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, ILS báo lãi ròng hợp nhất gần 18,6 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm trước đó.