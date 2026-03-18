Bộ trưởng Bộ Công an hoan nghênh Tập đoàn Mỹ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực “cứu” 10.000 tỷ USD/năm

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ông Daniel Rosen tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an

Đây là lĩnh vực an ninh mạng.

Theo Cybercrime Magazine , thị trường an ninh mạng toàn cầu ước tính đạt hơn 222 tỷ USD vào năm 2023 và dự báo sẽ tăng lên hơn 400 tỷ USD vào năm 2027. Thế nhưng, thiệt hại do tội phạm mạng gây ra lớn hơn nhiều, khi dự báo lên tới 9.500 – 10.500 tỷ USD mỗi năm.

Do đó, an ninh mạng cũng là lĩnh vực được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư và phát triển hiện nay, trong đó có Việt Nam.

Mới đây, theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 17/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Daniel Rosen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Rosen Partners, Mỹ. Cùng dự phía doanh nghiệp Mỹ còn có ông Arik Alcalay, Tổng Giám đốc Công ty R.MOR Mỹ và đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, hợp tác giữa hai nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là một trong những trụ cột đột phá. Theo đó, Bộ Công an hoan nghênh các doanh nghiệp, đối tác công nghệ Mỹ tăng cường hợp tác với Việt Nam, góp phần vào các mục tiêu chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tập đoàn Rosen Partners, Công ty R.MOR cũng như các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin về các xu hướng công nghệ mới, kinh nghiệm quốc tế và các mô hình hợp tác phù hợp trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần tăng cường hiểu biết, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu khả năng hợp tác.

Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam hoan nghênh Công ty R.MOR cũng như các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Rosen Partners nghiên cứu hợp tác với Bộ Công an trong những lĩnh vực thế mạnh và hai bên có nhu cầu, trong đó có lĩnh vực an ninh mạng, phục vụ nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ và USABC tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ông Daniel Rosen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Rosen Partners, Mỹ. Ảnh: Bộ Công an

Về phần mình, ông Daniel Rosen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Rosen Partners trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã quan tâm chỉ đạo về các mặt hợp tác với phía doanh nghiệp Mỹ. Ông đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng hạ tầng số an toàn, bền vững.

Đồng thời, ông Daniel Rosen khẳng định Tập đoàn Rosen Partners (trong đó có Công ty R.MOR) mong muốn hợp tác thực chất với các đơn vị của Bộ Công an và các đối tác Việt Nam.

Tập đoàn muốn xây dựng công viên giải trí tầm cỡ thế giới tại Việt Nam

Tập đoàn Rosen Partners muốn xây công viên giải trí tầm cỡ thế giới tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Tập đoàn Rosen Partners có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ). Đây làtTập đoàn đầu tư phát triển đa ngành, tập trung vào bất động sản nhà ở, du lịch, giải trí, cảng biển, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Hiện nay, tập đoàn này đang triển khai nhiều dự án tại Mỹ cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Rosen Partners không phải là cái tên xa lạ. Trên thực tế, vào ngày 23/4/2025, theo TTXVN , trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Daniel Rosen đã thông tin về các kế hoạch đầu tư của tập đoàn, trong đó nổi bật là dự án xây dựng công viên giải trí tầm cỡ thế giới tại Việt Nam.

Tập đoàn Rosen Partners cam kết sẵn sàng thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học Mỹ và quốc tế.