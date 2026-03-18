Cổ phiếu Masan Consumer bùng nổ thanh khoản: Trợ lực kép từ nới room ngoại lên 100% và đà tăng trưởng kinh doanh vượt kế hoạch

Sức nóng của mã cổ phiếu này được cộng hưởng từ hàng loạt thông tin tích cực, khởi đầu bằng thông tin được thêm vào danh mục của quỹ VanEck Vietnam ETF kế đến là động thái nới room ngoại của công ty cho đến kết quả kinh doanh hai tháng đầu năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Động lực trực tiếp châm ngòi cho đợt sóng tăng giá mạnh mẽ này xuất phát từ động thái chiến lược của ban lãnh đạo Masan Consumer trong việc nới room ngoại.

Cụ thể, ngày 17/3, Masan Consumer đã nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty lên mức 100%. Đây là một bước đi mang tính bước ngoặt, được các chuyên gia đánh giá là "điều kiện cần" để cổ phiếu có thể lọt vào các rổ chỉ số lớn toàn cầu và thu hút các quỹ đầu tư tổ chức.

Trước đó vào cuối tuần, Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – một trong những quỹ ngoại lớn nhất thị trường với quy mô danh mục 15.000 tỷ đồng – thông báo thêm mới cổ phiếu MCH vào danh mục định kỳ quý 1/2026.

Ước tính, VNM ETF sẽ giải ngân khoảng 34,4 triệu USD (tương đương gần 900 tỷ đồng) để gom vào 6,5 triệu cổ phiếu MCH. Đây là mức tỷ trọng mua mới lớn nhất trong kỳ cơ cấu lần này, tạo ra lực cầu tiềm năng hàng trăm tỷ đồng, trực tiếp đẩy thị giá MCH liên tục thiết lập các mặt bằng giá mới.

Tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 tháng đầu năm

Báo cáo cập nhật cho thấy, doanh thu thuần lũy kế hai tháng đầu năm 2026 của Masan Consumer đã đạt 5.160 tỷ đồng. Con số này tương đương mức tăng trưởng ấn tượng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, qua đó vượt tiến độ so với kịch bản cơ sở của kế hoạch năm

Đi sâu vào từng ngành hàng, ngành Gia vị ghi nhận mức tăng trưởng 22,8%. Đóng góp chủ lực là sản phẩm nước mắm truyền thống, chiếm gần 90% tổng mức tăng trưởng toàn ngành hàng này. Đặc biệt, ngành hàng Hóa mỹ phẩm (HPC) bùng nổ mạnh mẽ với mức tăng 27,7% nhờ các sản phẩm mới được triển khai thâm nhập sâu rộng ra kênh bán hàng truyền thống (GT). Ngành hàng Thực phẩm tiện lợi cũng đóng góp cực kỳ tích cực với mức tăng trưởng 10,3%, trong đó điểm sáng lớn nhất thuộc về phân khúc cao cấp khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 17% so với cùng kỳ.

Sự bứt phá này không thể không nhắc đến "vũ khí" chiến lược mang tên Retail Supreme, khi mô hình này dự kiến sẽ đóng góp tới 30-40% vào tăng trưởng doanh thu cả năm 2026. Tính đến tháng 2/2026, Retail Supreme đã giúp MCH mở rộng độ phủ lên tới 420.000 điểm bán (tăng 80% YoY) và nâng cao số lượng SKU trung bình trên mỗi đơn hàng lên mức 5,5 sản phẩm (tăng 85% YoY).