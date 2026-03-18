Bà Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa

18-03-2026 - 10:47 AM | Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Như Loan, (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, mẹ của CEO Nguyễn Quốc Cường, cùng 21 bị cáo sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử từ ngày 7 đến 10/4.

Ngày 18/3, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử vụ đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, bà Loan cùng 11 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng và bà Đào Thị Hương Lan (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt) bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm cựu lãnh đạo ngành cao su cũng bị xử lý, gồm ông Trần Ngọc Thuận bị truy tố về tội Nhận hối lộ; ông Lê Quang Thung bị cáo buộc cả hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Hai bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà chủ tọa. Hội đồng xét xử triệu tập 95 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, với hơn 30 luật sư tham gia bào chữa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 10/4.

Khu đất hơn 6.200 m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ), vốn là tài sản công do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần phân chia, tài sản này thuộc quyền quản lý của các đơn vị thành viên là Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa.

Cơ quan tố tụng xác định, dù biết rõ đây là tài sản Nhà nước, bà Loan vẫn hỗ trợ về tài chính, tạo điều kiện để nhóm của Linh và Dừa thâu tóm khu đất mà không qua định giá, đấu giá theo quy định. Sau đó, bà nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty Phú Việt Tín với giá hơn 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất).

Đáng chú ý, ngay từ tháng 9/2014, trước khi hoàn tất việc sở hữu toàn bộ doanh nghiệp này, bà Loan đã ký thỏa thuận bán lại dự án cho Novaland. Đến tháng 11/2014, hợp đồng chuyển nhượng chính thức được ký với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho rằng vụ việc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Riêng bà Loan bị xác định hưởng lợi gần 297,8 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch VICEM cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 380 tỉ đồng, sắp hầu toà

VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao

Chủ tịch bị khởi tố, công ty xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam đang nằm trong tay ai?

Hóa chất Đức Giang từng 'thoát tội' khi mua hàng chục nghìn tấn quặng 'lậu' của Lilama

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo một tập đoàn Hoa Kỳ: Mở đường cho hợp tác an ninh mạng Việt - Mỹ

Thủ tướng phát lệnh, 'ông lớn' dầu khí chốt ngay siêu dự án 60.000 tấn tại Hải Phòng

Hoa Sen Group trả cổ tức tỷ lệ 30%

