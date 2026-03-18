Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo một tập đoàn Hoa Kỳ: Mở đường cho hợp tác an ninh mạng Việt - Mỹ

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ông Daniel Rosen tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: BCA

Ngày 17/3 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Daniel Rosen, Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosen Partners, ông Arik Alcalay, Tổng Giám đốc Công ty R.MOR và đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số được xác định là những động lực phát triển then chốt của quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an luôn hoan nghênh các đối tác công nghệ từ Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và hợp tác tại thị trường Việt Nam. Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia mà còn trực tiếp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Daniel Rosen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Rosen Partners, Hoa Kỳ. Ảnh: BCA

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Tập đoàn Rosen Partners, Công ty R.MOR cùng các thành viên USABC duy trì cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin về các xu hướng công nghệ mới cũng như kinh nghiệm quốc tế trong việc vận hành các mô hình hợp tác phù hợp với đặc thù của hai bên.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là khả năng hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, vốn là thế mạnh của các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ. Bộ trưởng nhấn mạnh việc nghiên cứu hợp tác thực chất trong lĩnh vực này sẽ đáp ứng trực tiếp yêu cầu bảo mật và phát triển hạ tầng số của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và USABC được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tích cực, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đáp lại sự quan tâm từ phía Việt Nam, ông Daniel Rosen đánh giá cao tầm nhìn của Chính phủ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ thống hạ tầng số an toàn, bền vững.

Lãnh đạo Tập đoàn Rosen Partners bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển tại Việt Nam và khẳng định mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất với các cơ quan trực thuộc Bộ Công an. Phía đối tác Hoa Kỳ tin tưởng những nỗ lực chung này sẽ đóng góp đáng kể vào sự ổn định và thịnh vượng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.