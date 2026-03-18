Hoa Sen Group trả cổ tức tỷ lệ 30%

Ngày 17/3/2026, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, MCK: HSG) đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT/2026 về việc chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2024 -2025 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Hoa Sen Group dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2024-2025 tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng có 1 quyền; 100 quyền được chia thêm 30 cổ phiếu mới phát hành).

Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào tháng 5/2026 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Về phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Đối tượng phát hành gồm cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.

Tổng khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức đợt này là gần 186,3 triệu cổ phiếu; số lượng cổ phiếu sau phát hành dự kiến gần 807,3 triệu cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/3/2026, HSG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2025-2026. Tại Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 369 người, sở hữu và đại diện hơn 334,8 triệu cổ phần (tương ứng 53,92%) có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2024-2025 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2025-2026. Cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ thống nhất không thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu dã dược ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên niên độ tài chính 2024-2025 ngày 18/3/2025. Toàn bộ nguồn vốn dự kiến cho kế hoạch này sẽ được tập trung tối da cho các hoạt dộng dầu tư phát triển, nhằm đảm bảo sức mạnh tài chính trong tình hình mới.

Về phương án tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home và kế hoạch tăng vốn, ngày 5/1/2026, Hoa Sen đã thành lập Công ty CP Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó HSG sở hữu 99% vốn điều lệ.

Công ty CP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ hệ thống Hoa Sen Home từ tập đoàn. Trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ hoạt động của Hoa Sen Home, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Hoa Sen Home từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán 200 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. HSG thực hiện quyền mua cổ phần theo quy dịnh và/hoặc nhận chuyển nhượng, mua lại toàn bộ số cổ phần không được các cổ đông hiện hữu khác thực hiện quyền mua (nếu có), với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng; qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hoa Sen Home.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn nêu trên, Hoa Sen Homes dự kiến chào bán cổ phần cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản trị - điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc HSG và các công ty con trực thuộc. Số lượng chào bán tối đa là 30 triệu cổ phần phổ thông, giá bán 10.000 đồng/cổ phần.



