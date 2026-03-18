Thủ tướng phát lệnh, 'ông lớn' dầu khí chốt ngay siêu dự án 60.000 tấn tại Hải Phòng

18-03-2026 - 09:58 AM | Doanh nghiệp

Ngay sau công điện của Thủ tướng về đảm bảo an ninh năng lượng, Tổng công ty Khí Việt Nam đã chốt đầu tư kho dự trữ 7.511 tỷ đồng tại Hải Phòng nhằm góp phần ứng phó đứt gãy chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xăng dầu và năng lượng cho sản xuất, tiêu dùng được bảo đảm Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh bổ sung dự trữ năng lượng quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tác động trực tiếp đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Tại thị trường trong nước, tâm lý lo ngại đứt gãy nguồn cung khiến nhu cầu tiêu thụ có thời điểm tăng cao.

Hệ thống lưu trữ năng lượng của Việt Nam hiện được duy trì từ ba nguồn, bao gồm 20 ngày dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp đầu mối, 5 ngày tại thương nhân phân phối và 7 ngày dự trữ quốc gia. Để giải quyết bài toán ổn định cung cầu dài hạn, việc mở rộng hạ tầng lưu trữ quy mô lớn được các doanh nghiệp đầu ngành chú trọng.

Vào ngày 13/3, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kho cảng quy mô lớn tại đảo Cái Tráp, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Hệ thống kho cảng LPG của PV GAS góp phần đảm bảo năng lực tiếp nhận và phân phối LPG trên thị trường

Theo hồ sơ đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư 7.511 tỷ đồng, tương đương khoảng 294 triệu USD. Công trình được thiết kế với sức chứa 60.000 tấn, đi kèm hai cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 100.000 DWT.

Hệ thống kho bãi này có thời hạn hoạt động 30 năm và dự kiến vận hành từ quý III/2028. Nguồn nhiên liệu nhập khẩu qua tàu trọng tải lớn sẽ được lưu trữ tại trung tâm này trước khi phân bổ đến thị trường thông qua phương tiện đường bộ hoặc đội tàu nhỏ. Vị trí đặt tại Đình Vũ – Cát Hải giúp dự án kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển và các tuyến vận tải hàng hải quốc tế, tối ưu hóa chi phí logistics năng lượng.

Việc đưa vào hoạt động tổng kho lưu trữ này sẽ tăng cường năng lực tồn trữ và phân phối của PV GAS tại khu vực miền Bắc. Cùng với việc duy trì sản xuất tại các nhà máy lọc hóa dầu, hạ tầng mới cung cấp thêm công cụ điều tiết thị trường cho nhà quản lý.

Dự án cũng góp phần tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng, đồng thời đảm bảo nguồn cung cho tệp khách hàng công nghiệp và dân dụng trong các kịch bản biến động chuỗi cung ứng.

Anh Khôi

