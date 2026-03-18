Nhà xưởng sẵn sàng hoạt động tại KCN Giang Điền – Giải pháp đầu tư nhanh cho doanh nghiệp

Tại Khu công nghiệp Giang Điền, hệ thống nhà xưởng công nghiệp hiện đại đang sẵn sàng chuyển nhượng mang đến giải pháp đầu tư nhanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án và nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động.

Hệ thống nhà xưởng quy mô lớn trong khu công nghiệp 529 ha

Theo quy hoạch tổng thể, KCN Giang Điền có tổng diện tích hơn 529 ha, trong đó diện tích có thể cho thuê là 332,8 ha.

Quy mô này tạo nên một môi trường sản xuất hoàn chỉnh, nơi các doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động sản xuất lâu dài.

Nhiều nhà xưởng sẵn sàng cho chuyển nhượng

Theo sơ đồ hiện trạng trong khu công nghiệp, khu vực nhà xưởng xây sẵn cho thuê được bố trí tập trung dọc các tuyến đường nội khu, với hơn 10 cụm nhà xưởng đang hoạt động hoặc sẵn sàng bàn giao.

Các nhà xưởng có quy mô linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp: Diện tích nhà xưởng phổ biến: 4.000 – 6.000 m²; Diện tích khu đất: khoảng 9.000 – 12.000 m²; Một số nhà xưởng quy mô lớn có diện tích trên 7.000 m².

Nhiều nhà xưởng tại KCN Giang Điền có thể chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất, giúp nhà đầu tư sở hữu nhà máy hoàn chỉnh trong khu công nghiệp.

Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp kéo dài đến năm 2058, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất lâu dài.

Tiêu chuẩn nhà xưởng công nghiệp hiện đại

Các nhà xưởng tại KCN Giang Điền được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, phù hợp với nhiều lĩnh vực sản xuất, cụ thể: Chiều cao nhà xưởng: 7 – 12 m; Tải trọng nền: 2 – 3 tấn/m²; Hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn; Kết nối trực tiếp với hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp và hệ thống điện, nước, viễn thông đồng bộ.

Nhờ đó, doanh nghiệp chỉ cần lắp đặt dây chuyền sản xuất là có thể đưa nhà máy vào vận hành ngay.

Giải pháp đầu tư nhanh cho doanh nghiệp

Việc chuyển nhượng nhà xưởng sẵn tại KCN Giang Điền mang lại nhiều lợi thế rõ rệt như: Rút ngắn thời gian triển khai dự án Doanh nghiệp có thể bắt đầu sản xuất chỉ sau thời gian ngắn thay vì mất 12–18 tháng xây dựng nhà máy mới. Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, không cần đầu tư xây dựng hạ tầng nhà xưởng và hệ thống kỹ thuật. Pháp lý rõ ràng trong khu công nghiệp, nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp đã hoàn chỉnh pháp lý và hạ tầng, khả năng mở rộng sản xuất linh hoạt và doanh nghiệp có thể thuê thêm nhà xưởng hoặc mở rộng diện tích khi nhu cầu tăng.

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư sản xuất

Nhờ lợi thế về quỹ nhà xưởng sẵn có, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư ổn định, Khu công nghiệp Giang Điền đang trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước.

Phù hợp đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm: Nhà xưởng có thể hoạt động ngay, Nhà máy trong khu công nghiệp hoàn chỉnh; Giải pháp đầu tư nhanh và hiệu quả, Khả năng mở rộng sản xuất lâu dài.

KCN Giang Điền chính là lựa chọn đáng cân nhắc tại khu vực công nghiệp trọng điểm phía Nam

Các khu nhà xưởng và quỹ đất công nghiệp tại KCN Giang Điền được đánh giá phù hợp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm sản xuất có thể nhanh chóng triển khai dự án và đưa nhà máy vào hoạt động. Với hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông nội khu thuận tiện cho xe container, cùng hệ thống điện, nước và xử lý nước thải hoàn chỉnh, doanh nghiệp có thể rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, KCN Giang Điền cũng là lựa chọn đáng chú ý đối với các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội phát triển dài hạn trong lĩnh vực công nghiệp và logistics. Khu công nghiệp sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trong khu vực trung tâm công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, thuận lợi kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, khu vực này còn được hưởng lợi từ sự phát triển của các công trình hạ tầng lớn như sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc và các trung tâm logistics trong khu vực.

Với những lợi thế đó, KCN Giang Điền đang dần trở thành điểm đến phù hợp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư muốn đón đầu xu hướng phát triển công nghiệp tại khu vực phía Nam trong thời gian tới

