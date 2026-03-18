Chuỗi cà phê Việt lọt top lớn nhất Đông Nam Á: 'Vượt mặt' đại diện Indonesia, Malaysia, ngang hàng Starbucks

Theo báo cáo Coffee & Tea Chains in Southeast Asia 2026 do Momentum Works mới công bố, tính đến tháng 2/2026, Đông Nam Á có 7 chuỗi cà phê vượt 1.000 cửa hàng.

Việt Nam có 1 đại diện góp mặt là Milano Coffee với hơn 2.000 cửa hàng/điểm bán trên toàn quốc, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về số điểm bán, đứng sau chuỗi Café Amazon (hơn 4.400 cửa hàng), PunThai Coffee (hơn 2.200 cửa hàng), ngang với Starbuck (hơn 2.000 cửa hàng) và lớn hơn các chuỗi Inthanin (Thái Lan) hơn 1.300 cửa hàng, Kopi Kenangan (Indonesia) hơn 1.200 cửa hàng và Zus Coffee (Malaysia) hơn 1.000 cửa hàng.

Milano Coffee là thương hiệu cà phê nhượng quyền nổi tiếng. Theo giới thiệu trên website, Milano Coffee là công ty sản xuất cà phê, thương mại và nhượng quyền mô hình kinh doanh cà phê, với hơn 2.500 cửa hàng rộng khắp 32 tỉnh thành.﻿

Milano Coffee ra đời vào năm 1996, dưới sự điều hành của ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và cũng là nhà sáng lập thương hiệu.

Tháng 9/2011, ông Lê Minh Cường khai trương quán cà phê Milano đầu tiên trên đường Thống Nhất. Ông Lê Minh Cường cùng một số người bạn đã phát triển chuỗi 10 cửa hàng đầu tiên theo hình thức hợp tác, chia sẻ công thức, trang trí cửa hàng…

Kể từ cửa hàng thứ 11, ông Cường chính thức chia sẻ phương pháp kinh doanh bài bản và cụ thể cho những ai muốn mở quán cà phê tại Milano.

Theo báo cáo, quy mô thị trường cà phê và trà tại Đông Nam Á đã đạt 9,9 tỷ USD trong năm 2025, tăng 52% so với mức 6,5 tỷ USD năm 2021.

Theo báo cáo, đây là kết quả của sự mở rộng nhanh chóng của các chuỗi đồ uống hiện đại, nhờ vào Cải thiện năng suất thông qua số hóa,﻿﻿ Mở rộng các phân khúc khách hàng và﻿ Sự trỗi dậy của các nền tảng trực tuyến trên khắp khu vực.

Với mạng lưới cửa hàng đang dần hoàn thiện và hiệu quả vận hành được cải thiện, năng suất, trải nghiệm khách hàng và tính kinh tế ở cấp độ cửa hàng đang trở thành trọng tâm lớn hơn của ngành công nghiệp này.

Xét theo quy mô kết hợp của thị trường cà phê và trà, Indonesia (3,51 tỷ USD) vẫn là thị trường lớn nhất, với hầu hết các chuỗi dẫn đầu mới xuất hiện trong thập kỷ này.

Thái Lan (2,25 tỷ USD) là thị trường lớn thứ 2 trong khu vực, với ba chuỗi cà phê hàng đầu trực thuộc các chuỗi trạm xăng đang thống trị về số lượng cửa hàng và doanh thu.

Việt Nam, với nền sản xuất cà phê mạnh mẽ và văn hóa uống cà phê lâu đời, là thị trường lớn thứ 3 trong khu vực (1,34 tỷ USD), với một số chuỗi cà phê nội địa đạt được quy mô đáng kể.

Malaysia, quê hương của Zus Coffee đang phát triển nhanh chóng, đứng ở vị trí thứ tư trong khu vực.

Singapore, Momentum Works thống kê được hơn 60 chuỗi cà phê/trà đang hoạt động, tiếp tục thu hút những người mới gia nhập. Trong khi đó tại Philippines, nơi có hơn 60% ngành F&B hoạt động theo chuỗi, lại có ít các chuỗi chuyên biệt về đồ uống quy mô lớn hơn.