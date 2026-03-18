Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị truy tố 2 "ông trùm" lừa đảo Mr Pips và Mr Hunter

18-03-2026 - 13:45 PM | Doanh nghiệp

Mr Pips bị cáo buộc đã tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết với Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam và Uran bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý các trang web (kết nối với các ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế). Các đối tượng tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Tại Việt Nam, Nam và Ngọ thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động về lĩnh vực tư vấn, môi giới chứng khoán để dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo" của Nam.

Để thực hiện hành vi, Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", trong đó chia ra rất nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, bộ phận support... Các đối tượng đã dụ dỗ được rất nhiều khách hàng trong 41 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tổng tiền các bị hại đã nạp vào sàn lên tới hơn 59 tỉ đồng; tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 55,8 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuỗi cà phê Việt lọt top lớn nhất Đông Nam Á: 'Vượt mặt' đại diện Indonesia, Malaysia, ngang hàng Starbucks Nổi bật

VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao Nổi bật

Nhà xưởng sẵn sàng hoạt động tại KCN Giang Điền – Giải pháp đầu tư nhanh cho doanh nghiệp

13:30 , 18/03/2026
Cổ phiếu Masan Consumer bùng nổ thanh khoản: Trợ lực kép từ nới room ngoại lên 100% và đà tăng trưởng kinh doanh vượt kế hoạch

12:59 , 18/03/2026
Vợ chồng Thạc sĩ bỏ phố về quê lập nghiệp "mát-xa hoa dừa": Thu 30 tỷ/năm, xuất khẩu loạt nước lớn

12:15 , 18/03/2026
Hồ Nam: Bài học chuyển mình từ công xưởng thép đến kinh đô truyền thông và số hóa

11:00 , 18/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên