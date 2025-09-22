Xét xử các đồng phạm lập ra 27 công ty ma trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

Ngày 22/9, TAND Hà Nội xét xử Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Rửa tiền”, dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Bị cáo Bùi Trung Đức (giữa) - đồng phạm trong vụ án Mr Pips (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị cáo Đức bị xác định nằm trong đường dây lừa đảo tài chính do nhóm Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu.



Theo cáo trạng, từ năm 2022, Đức cùng đồng phạm đã lập ra 27 công ty “ma”, tuyển nhân viên chia theo các bộ phận hỗ trợ nhau để dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Các văn phòng hoạt động kín kẽ, không treo biển hiệu, nhân viên dùng tài khoản và tên giả để giao dịch. Đức giữ vai trò quản lý chung các văn phòng ở TP.HCM, nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động. Để thúc đẩy tinh thần, Đức thường nêu gương những nhóm lừa được nhiều tiền với mức thưởng lớn hay thăng chức nhanh.



Bộ phận nhân sự, pháp lý và kiểm soát dòng tiền do Phó Đức Nam điều hành, phụ trách điều phối tiền từ các nạn nhân và tuyển dụng nhân sự cho cả văn phòng đặt tại Campuchia. Bộ phận công nghệ thông tin được giao cài đặt thiết bị đổi IP ra nước ngoài, dựng tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram và quản lý hơn 1.000 số điện thoại chuyên phục vụ việc gọi mời chào.



Mảng chăm sóc khách hàng (sale) do Nhân quản lý, dưới quyền Đào tổng điều phối, gồm 19 nhóm nhân viên ở 14 văn phòng, chịu trách nhiệm gọi điện lừa khách. Họ nhận lương cứng 7 triệu đồng/tháng, kèm hoa hồng 4-5% trên số tiền lừa được. Phần lớn là người trẻ 20-30 tuổi, không có chuyên môn chứng khoán nhưng được đào tạo kỹ năng “dụ khách”. Sale sử dụng laptop cài ứng dụng Zoiper Free để gọi điện với danh tính giả, tuyệt đối không videocall để tránh lộ mặt.



Chiêu trò thường dùng là tạo niềm tin bằng cách cho khách xem ảnh chốt lãi khủng, liên tục khuyến khích nâng vốn theo xu hướng thị trường. Nếu khách ngần ngại, họ giả vờ hỗ trợ lãi hoặc góp vốn chung để tạo cảm giác đồng hành. Khi tài khoản bị “cháy”, nhóm lại đưa ra kịch bản “khôi phục tài khoản” hoặc giới thiệu “chuyên gia” nhằm giữ chân khách quay lại thị trường.



Tiền chiếm đoạt được, theo chỉ đạo của Mr Pips, sẽ được luân chuyển để tạo niềm tin về tính thanh khoản, sau đó rút ra qua nhiều cách như đổi tiền mặt, mua vàng hay chuyển thành USDT.



Đến nay, cơ quan điều tra mới làm rõ 12 vụ lừa đảo, với tổng số tiền thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.