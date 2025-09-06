Hoãn phiên tòa xét xử nhóm đồng phạm của Mr Pips để xác minh thêm tài liệu

Xác minh thêm tài liệu hồ sơ

TAND TP Hà Nội đang tạm dừng phiên xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1993, trú TP HCM), cùng 19 đồng phạm bị quy kết “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để xác minh một số tình tiết liên quan. Phiên dự kiến tái mở lại vào ngày 22/9.

Trong vụ án, nhóm do Bùi Trung Đức cầm đầu được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ , đang bị Công an TP Hà Nội điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ nhà đầu tư (bị hại) chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này Trung hưởng hơn 1,3 tỷ còn lại trả hoa hồng, lương.

Để lừa đảo, Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những người làm tốt được thăng chức nhanh. Mục đích là để nhân viên “làm hết mình”.

Việc trả thù lao, đối với sale sẽ hưởng lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4 - 5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách. Nhân viên sale đều là người trẻ, 20 – 30 tuổi, không cần bằng cấp, không được đào tạo chứng khoán, cổ phiếu, tài chính…

Bị cáo Bùi Trung Đức (bên trái) cùng đồng phạm.

Trong nhóm của Đức cũng phân tách rõ các bộ phận như: nhân sự; checkbill; pháp lý, sẽ được bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.

Thủ đoạn thao túng khách

Theo cáo trạng, quy trình “moi tiền” được vạch ra cho các sale ngay khi vào làm. Họ dùng laptop đã cài sẵn ứng dụng Zoiper Free, gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện, không được gọi điện videocall cho khách để tránh bị phát hiện. Sau khi trao đổi về thông tin cá nhân của khách, sale sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả.

Những lệnh đầu tiên, sale sẽ lựa chọn những mã nào có lãi và tập trung vào mã đó để khách hàng thích thú, đam mê thị trường, thông thường sẽ cho chốt ít và làm nhiều lần để khách liên tục giao dịch. Cho khách hàng rút tiền để khách thấy sàn có tính thanh khoản nhanh tạo niềm tin cho khách đầu tư số tiền lớn hơn.

Khi khách bắt đầu đam mê một mã, sale sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Sale đưa ra thông tin mã này sẽ tăng hoặc giảm mạnh để khách nâng vốn lên bắt xu hướng. Nếu khách không đồng ý nâng vốn thì sale sẽ vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao để khách tiếc. Việc này cứ lặp lại vài lần, khách sẽ bắt đầu nâng dần vốn lên.

Trường hợp khách đồng ý, nhân viên bắt đầu hỗ trợ nâng khối lượng, dồn dập giao dịch, cho lãi nhiều và tiếp tục thỏa thuận vốn. Sale được hướng dẫn hối thúc khách vào khung 22 - 24h, trực để dồn dập gọi giục khách.

Đối với khách đã có kinh nghiệm, nhóm này sẽ đối phó bằng cách cập nhật thông tin thị trường, tư vấn khách hàng giao dịch phù hợp với tài khoản, hướng dẫn một số kinh nghiệm. Khi tài khoản của khách gặp vấn đề, sale sẽ ổn định tâm lý của khách trước, giải thích vì sao cần bao nhiêu vốn để xử lý.

Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips).

Theo cáo buộc, các sale được đào tạo để làm cho khách “rối” sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm. Sale cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng.

Chiêu cuối, các sale sẽ đổ lỗi cho thị trường không ổn định và xấu chung chứ không phải cá nhân ai. Khi tài khoản bị "cháy" thì báo khôi phục tài khoản và số tiền sẽ lấy lại được là bao nhiêu. Vẫn duy trì gửi thông tin hoặc dùng "chuyên gia" có kinh nghiệm xử lý hoặc bán cho bộ phận tư vấn của sàn khác tâm sự để ổn định tâm lý, tránh để khách nghi ngờ với mục đích mời khách quay lại thị trường.

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Nhóm này “rửa tiền” chiếm đoạt bằng cách mua vàng, tiền điện tử USDT...