Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam

16-08-2025 - 17:57 PM | Thị trường chứng khoán

Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter) từ Thái Lan về Việt Nam.

Ngày 15-8, Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) của từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam- Ảnh 1.

Tổ công tác dẫn giải Ngô Thị Thêu tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Ngô Thị Thêu bị cáo buộc phạm tội "Không tố giác tội phạm"; Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10-12-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội) là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu; đồng thời đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22-5, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định Ngô Thị Thêu đang bị Việt Nam truy nã nên phía Thái Lan đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam- Ảnh 2.

Công an Hà Nội chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Ngô Thị Thêu. Ảnh: Bộ Công an

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 và 15-8-2025, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Vào 21 giờ ngày 15-8, Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Ngô Thị Thêu theo quy định của pháp luật Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Nội. Quá trình tiếp nhận, dẫn giải Thêu từ Thái Lan về Việt Nam tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao Động

