Góc nhìn chuyên gia: Chờ đợi tín hiệu lan toả của dòng tiền, lộ diện nhóm cổ phiếu đã về vùng định giá hấp dẫn

﻿VN-Index tuần vừa qua đã ghi nhận một nhịp phục hồi hết sức tích cực với mức tăng gần 60 điểm. Dòng tiền dần trở lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giúp chỉ số chung ghi nhận đà tăng mạnh. Kết phiên 19/12, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.704 điểm, tương ứng tăng 57 điểm (+3,49%) so với tuần trước.﻿

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bất ngờ trở lại mua ròng trong hai phiên đầu và cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 251 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Nhận định về diễn biến thị trường, đa số các chuyên gia cho rằng dù thanh khoản đã có sự cải thiện, song dòng tiền vẫn bộc lộ sự phân hóa rõ nét và chưa tạo được sự đồng thuận cần thiết để dẫn dắt một nhịp bứt phá trên diện rộng. Trong trung hạn, VN-Index được kỳ vọng vượt ngưỡng 1.800 điểm cũng như hình thành các mức kỷ lục mới ngay trong năm sau.﻿

﻿Nhịp hồi phục kéo dài đến hết năm, song khó bứt tốc

Theo quan sát của ông Nguyễn Thái Học – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , ngay trong 2 phiên giao dịch đầu tuần, thị trường đã hình thành bộ nến Sao Mai – một mẫu hình đảo chiều mang ý nghĩa khá tích cực về mặt kỹ thuật, qua đó khơi lại kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư về khả năng xuất hiện một nhịp hồi của VN-Index kéo dài từ nay đến cuối năm.

Đà phục hồi càng được củng cố khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VHM, có phiên giao dịch bùng nổ vào cuối tuần, nhiều mã đồng loạt bật tăng mạnh và tiệm cận mức giá trần.

Điểm đáng chú ý của nhịp hồi lần này là sự lan tỏa tốt hơn của dòng tiền so với các đợt tăng trước. Đóng góp của nhóm cổ phiếu họ Vingroup không còn chiếm tỷ trọng áp đảo, thay vào đó VN-Index còn nhận được sự hỗ trợ rõ nét từ nhiều nhóm ngành khác như Ngân hàng, Chứng khoán và Dầu khí. Điều này giúp nhịp phục hồi trở nên cân bằng hơn.

Tuy nhiên, phần lớn các nhóm ngành còn lại vẫn đang trong trạng thái đi ngang, cho thấy dòng tiền dù cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và đồng thuận trên toàn thị trường.

Ông Học cho biết thêm, dù đà tăng trong tuần qua là khá ấn tượng, nhưng xét trên tổng thể vẫn mang tính chất của một nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy trung hạn.

Hơn nữa, thanh khoản hiện tại vẫn duy trì ở mức rất thấp, dưới 20 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài quan sát. Sau nhịp giảm mạnh trước đó, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung hàng kẹt lại trong quá trình hồi phục.

Tựu chung lại, chuyên gia từ Pinetree nghiêng về kịch bản tích cực trong ngắn hạn. Các nhóm cổ phiếu đã đi ngang và xây nền trong tuần vừa qua nhiều khả năng sẽ có diễn biến tốt hơn trong tuần tới, đáng chú ý là Xây dựng, Bất động sản, Thép và Công nghệ.

"Tuy nhiên, khả năng bứt phá mạnh là không cao khi thị trường vừa trải qua một nhịp giảm khá dốc, do đó xu hướng phù hợp nhất trong giai đoạn này vẫn là hồi phục kèm tích lũy, thay vì tăng nóng trên diện rộng", ông nhấn mạnh.

Nhiều nhóm cổ phiếu đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn

Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư KHCN, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng dù điểm số cải thiện, tính lan tỏa của dòng tiền chưa lớn khi một bộ phận các cổ phiếu trụ cột, ví dụ nhóm Vingroup, VJC, MWG,.. đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index hiện đang vận động trong kênh tích lũy. Đây là giai đoạn hấp thụ lực cung sau khoảng thời gian tăng mạnh đi cùng thanh khoản bùng nổ của thị trường từ tháng 7/2025. Thêm vào đó, vận động của thị trường và thanh khoản cũng đang phản ánh trạng thái trống thông tin vĩ mô hỗ trợ trong ngắn hạn, bên cạnh hiệu ứng tâm lý từ xu hướng gia tăng của lãi suất huy động kể từ tháng 10/2025.

"Dưới sự chi phối của các cổ phiếu trụ, đà tăng của VN-Index hiện chưa phản ánh chính xác tâm lý chung của thị trường. Trong kịch bản VN-Index tiếp tục đi lên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng trạng thái này khó có thể đại diện cho số đông cổ phiếu nếu dòng tiền vẫn duy trì sự phân hóa và thiếu tính lan tỏa", ông Tâm chỉ rõ.﻿

Dựa trên mẫu hình sóng Elliot đi cùng với các yếu tố thúc đẩy thị trường như (i) tăng trưởng GDP của Việt Nam được đặt kế hoạch từ 10% YoY trong năm 2026 và (ii) câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán, chuyên gia dự báo VN-Index sẽ vượt ngưỡng 1.800 điểm cũng như hình thành các mức kỷ lục mới ngay trong năm sau.

Nền tảng cho kịch bản tăng trưởng bứt phá này không chỉ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, mà còn được bảo chứng bởi sự định hướng nhất quán của các chính sách kinh tế vĩ mô. Cụ thể, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính sách tài khóa được dự báo duy trì theo hướng nới lỏng. Trong khi đó, chính sách tiền tệ dự kiến ghi nhận xu hướng chính là nới lỏng nhưng sẽ linh hoạt điều chỉnh tại một số giai đoạn nhất định, nhằm cân đối thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng như ứng phó với các biến số (ví dụ: tỷ giá hối đoái USD/VND).

Việt Nam đã được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo khung phân loại của FTSE Russell. Diễn biến này sẽ tạo ra hiệu ứng khả quan về dòng tiền mới tham gia thị trường và tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn (được thêm mới vào các rổ chỉ số FTSE Emerging)

Liên quan tới giao dịch khối ngoại, tuần qua, NĐTNN mua ròng 350 tỷ đồng trên HOSE, trong đó ưu tiên mua ròng đối với HPG, TCX, SSI. Việc khối ngoại mua ròng trở lại trong nhiều phiên gần đây cho thấy (i) mức định giá của nhiều cổ phiếu đang trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp biến động, (ii) hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF ngoại (xTrackers Vietnam ETF và VanEck Vectors Vietnam) hoàn thành trong phiên 19/12, trong đó các cổ phiếu như HPG, TCX, SSI đều nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất.

Tuy nhiên, vị chuyên gia từ TVS lưu ý rằng còn quá sớm để khẳng định dòng tiền ngoại đã thực sự đảo chiều, nhất là khi áp lực chốt lời nhằm bảo toàn hiệu suất cuối năm vẫn đang hiện hữu. Ở chiều ngược lại, dữ liệu lịch sử cho thấy các quỹ ETF thường có xu hướng giải ngân mạnh trong giai đoạn đầu năm mới.

Về trung hạn, cột mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào tháng 9/2026 được kỳ vọng sẽ trở thành 'thỏi nam châm' thu hút dòng vốn khổng lồ từ cả các quỹ ETF lẫn các quỹ đầu tư chủ động (Active Funds).

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, nhiều nhóm cổ phiếu đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn cho chiến lược trung và dài hạn. Tâm điểm hướng tới các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026, tiêu biểu là nhóm Ngân hàng. Động lực tăng trưởng của nhóm "cổ phiếu vua" được kỳ vọng dựa trên ba trụ cột chính: (i) duy trì đà tăng trưởng tín dụng khả quan, (ii) xu hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập ngoài lãi và (iii) tối ưu hóa chi phí vận hành nhờ hiệu quả từ chuyển đổi số.﻿

Đối với chiến lược giao dịch ngắn hạn (thời gian nắm giữ dưới 1 tháng), nhà đầu có thể theo dõi điểm mua đối với các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trong ngắn hạn (cổ phiếu trụ, nhóm Dầu khí, v.v) đồng thời quan sát các cổ phiếu có xu hướng giao dịch khởi sắc khi “Tết đến xuân về”, bao gồm nhóm Bán lẻ - Tiêu dùng, Chăn nuôi, Hàng không.