Không chỉ hô, người đứng đầu Pyn Elite Fund đã "bỏ tiền túi" gom hàng với niềm tin VN-Index lên 3.200 điểm

Trong thư gửi nhà đầu tư mới nhất, người đứng đầu quỹ PYN Elite - Petri Deryng cho biết, suốt 15 năm đầu tư vào Thái Lan, quỹ chỉ nâng mục tiêu chỉ số một lần. Thời điểm bắt đầu, khi SET Index chỉ ở mức 363 điểm, PYN đã đặt mục tiêu 1.200 điểm và sau đó nâng lên 1.400 điểm khi quy mô vốn doanh nghiệp mở rộng. Quỹ đã chốt lời thành công khi thị trường đạt mục tiêu vào giai đoạn 2013-2014

Với Việt Nam, hành trình tương tự đang lặp lại nhưng với quy mô lớn hơn. PYN Elite Fund bắt đầu rót vốn khi VN-Index chỉ quanh 480 điểm và mục tiêu ban đầu được đặt ở mức 1.200 điểm. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, quỹ nhận ra đã tiềm năng tăng trưởng thực sự lớn của kinh tế Việt Nam. Quỹ ngoại tới từ Phần Lan đã điều chỉnh mục tiêu lên 1.800 điểm, sau đó là 2.500 điểm và mục tiêu gần nhất đã nâng lên mức 3.200 điểm. Người đứng đầu quỹ nhấn mạnh đây sẽ là mục tiêu cuối cùng trong chu kỳ này.

Theo PYN Elite, động lực lớn nhất cho bước nhảy vọt mới của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nền tảng vĩ mô. Mục tiêu ăng trưởng GDP trên 10%/năm trong 10–15 năm tới sẽ có thể đưa quy mô nền kinh tế và mức sống người dân lên một mặt bằng cao hơn. Quỹ cho rằng định hướng này không chỉ thể hiện qua phát ngôn chính sách, mà đã được cụ thể hóa bằng các cải cách hành chính mạnh mẽ, giải phóng nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế.

Quỹ đánh giá thêm, dư địa tài khóa của Việt Nam vẫn còn lớn, tỷ lệ nợ công có thể tăng lên 45%. Nguồn lực này đang được định hướng vào hàng loạt siêu dự án hạ tầng, nổi bật là đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cùng các dự án giao thông, năng lượng quy mô lớn. Theo PYN, đầu tư công không chỉ tạo lực đỡ cho tăng trưởng ngắn hạn, mà còn kéo theo đầu tư tư nhân và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn cải cách thực chất

Sự lạc quan của PYN Elite còn đến từ những bước tiến trong việc hiện đại hóa thị trường vốn. Việc FTSE nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp vào tháng 10 vừa qua là minh chứng rõ nhất. Quỹ ngoại này cũng tin rằng MSCI sẽ sớm có động thái tương tự sau khi các cải cách như hệ thống giao dịch mới, bỏ yêu cầu ký quỹ trước (prefunding) và triển khai mô hình bù trừ trung tâm (CCP) được hoàn thiện.

Thư của ông Petri Deryng khẳng định mục tiêu VN-Index 3.200 điểm được xây dựng trên giả định tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết bình quân 18–20%/năm trong các năm tới. Con số này hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình từ 18-20% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, định giá P/E của thị trường vào năm 2028 sẽ đạt mức hợp lý là 16,0 (so với mức định giá rẻ hiện tại).

PYN Elite đánh giá đây là thời điểm cực kỳ hấp dẫn để tích lũy. Bản thân ông Petri Deryng đã thực hiện một khoản mua thêm chứng chỉ quỹ PYN Elite Fund tương đối lớn vào ngày 28/11/2025 như một lời khẳng định cho niềm tin này.